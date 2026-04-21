Promene stupaju na snagu 2027. godine i uticaće na skoro sve kupce.
Kupovina automobila je jedna od retkih prilika kada se još uvek često koriste velike količine gotovine, posebno za polovne automobile. Ali ta praksa uskoro postaje stvar prošlosti.
Od 10. jula 2027. godine biće uvedena jedinstvena gornja granica za gotovinska plaćanja u svim zemljama članicama EU.
Maksimalni iznos koji će biti dozvoljen za gotovinska plaćanja biće 10.000 evra. Sve iznad toga moraće se izvršiti putem bankovnog transfera, kredita ili drugih bezgotovinskih oblika plaćanja. Nova regulativa jasno navodi da se pravilo ne može zaobići deljenjem iznosa na nekoliko manjih plaćanja.
Drugim rečima, kupci više neće moći da "razdvoje" plaćanje kako bi ostali ispod ograničenja. U praksi, to znači da većina kupovina automobila, bilo novih ili polovnih, više neće biti moguća isključivo u gotovini, budući da veliki broj vozila prelazi zadati prag, piše Feniks magazin.
Ko je izuzet od ograničenja?
Postoje određeni izuzeci, ali su oni veoma jasno definisani.
Ako se radi o kupoprodaji između dva privatna lica, plaćanja u gotovini i dalje neće imati strogo ograničenje, pod uslovom da se ne radi o skrivenoj poslovnoj aktivnosti.
S druge strane, čim trgovac ili kompanija učestvuju u transakciji, pravilo o maksimalnom iznosu od 10.000 evra primenjuje se bez izuzetka.
Poslovni sektor je glavni fokus ove mere.
Pored ograničenja u gotovini, uvode se dodatne mere kontrole. Za iznose od 3.000 evra, kupci će morati da se identifikuju prodavcu. To znači da će morati da predoče lična dokumenta, dok će prodavci biti obavezni da evidentiraju i čuvaju ove podatke. Cilj je da veće transakcije budu transparentnije i lakše za praćenje.
Očekuje se da će ove promene značajno uticati na ponašanje kupaca i način poslovanja na tržištu automobila.
Gotovina će postepeno gubiti na značaju, dok će bankovni transferi, krediti i lizing postati dominantni oblici plaćanja. Sve transakcije će biti bolje dokumentovane, što povećava transparentnost. Istovremeno, deo kupaca koji preferira gotovinu može se okrenuti privatnim prodavcima, gde pravila nisu toliko stroga.
Zašto EU uvodi ovu meru?
Glavni cilj novih pravila je borba protiv pranja novca i ilegalnih finansijskih tokova. Velike gotovinske transakcije se smatraju rizičnim jer ih je teško pratiti.
Uvođenjem jedinstvenog ograničenja, Evropska unija želi da poveća kontrolu nad finansijskim tokovima i obezbedi veću transparentnost u svim državama članicama.
Ovo je prvi put da je takvo pravilo uvedeno na nivou EU, iako pojedinačne zemlje i dalje mogu da zadrže ili uvedu stroža ograničenja. U nekim zemljama, poput Nemačke, do sada nije postojalo strogo ograničenje za plaćanje automobila gotovinom. Međutim, određene kontrole su već bile na snazi.
Na primer, za iznose iznad 10.000 evra, kupci su morali da dokažu svoj identitet i objasne poreklo novca, dok su trgovci bili obavezni da vode evidenciju o takvim transakcijama.
Nova regulativa jasno pokazuje pravac u kom se tržište kreće ka digitalnim i transparentnim metodama plaćanja. Iako će privatne kupovine zadržati izvesnu fleksibilnost, većina transakcija u budućnosti će se odvijati putem bankarskih kanala.
