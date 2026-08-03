Kako je navedeno, industrijska proizvodnja je u junu zabeležila međugodišnji rast od 0,8 odsto, uz rast aktivnosti prerađivačke industrije od 2,8 odsto, dok je smanjenje proizvodnje zabeleženo u sektoru energetike (-10,4 odsto), a u manjoj meri i kod rudarstva (-1 odsto).



Kako se ističe u saopštenju NBS, u okviru prerađivačke industrije rast je zabeležen u 14 od 24 grane, a najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje motornih vozila, zatim i od proizvodnje derivata nafte, hemijskih proizvoda, mašina i električne opreme.



Posmatrano u periodu januar–jun, industrija je zabeležila međugodišnji rast od 0,7 odsto, vođena rastom prerađivačke industrije (1,8 odsto), dok su u suprotnom smeru uticali pad sektora energetike i rudarstva (-4,2 odsto i -0,6 odsto, respektivno).



Promet u trgovini na malo u junu 2026. u odnosu na isti mesec prethodne godine zabeležio je realni rast od 4,3 odsto, dok je u periodu januar - jun realni rast iznosio sedam odsto međugodišnje.



Ukupan broj dolazaka turista u junu veći je za 1,7 odsto međugodišnje, ukupan broj noćenja turista za 2 odsto, a u periodu januar-jun u odnosu na isti period prethodne godine ukupan broj dolazaka turista veći je za 6,6 odsto, dok je broj noćenja turista veći za pet odsto.



Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, robni izvoz nastavio je da beleži visoke stope rasta i u junu 2026. viši je za devet odsto međugodišnje, a robni uvoz je ubrzao međugodišnji rast na 17,3 odsto, na šta se u najvećoj meri odrazio povećan uvoz energenata, piše Tanjug.



NBS navodi da, ako posmatramo prvu polovinu godine, robni izvoz je povećan za 8,3 odsto međugodišnje, čemu su doprineli rast izvoza prerađivačke industrije i rudarstva.



Robni uvoz je u periodu januar-jun 2026. zabeležio rast od 3,7 odsto međugodišnje, vođen višim uvozom sredstava za reprodukciju, a zatim i potrošne robe, navodi NBS.



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