Stanovnici Austrije ostali su prilično iznenađeni kada su otkrili da na bankomatima više ne mogu da podignu najviše 400 evra, već samo 200 evra. To nije važno samo za Hrvate koji žive i rade u toj alpskoj zemlji, već i za one koji su tamo na putovanju.

Kako je za ORF objasnio portparol Austrijske narodne banke, dosadašnji limit od 400 evra predstavlja standard koji nije obavezujući, pa pojedine banke uvode niža ograničenja za podizanje novca na bankomatima.

Oni kojima je potrebno više od 200 evra i dalje mogu da dobiju taj iznos, ali kroz nekoliko uzastopnih podizanja novca. Iz Austrijske narodne banke ističu da je reč o poslovnim modelima operatera, odnosno banaka, koje uglavnom ostvaruju zaradu od naknada za obavljene transakcije. Zbog toga je bankama nekoliko manjih isplata znatno isplativije od jedne veće.

Ipak, neke austrijske banke već su saopštile da ne planiraju da menjaju dosadašnji limit od 400 evra, upravo kako ne bi zarađivale na svojim klijentima, prenosi tportal.

Prema dostupnim podacima, smanjenjem limita za podizanje novca obuhvaćeno je nekoliko stotina od ukupno 8.900 bankomata u Austriji. Tako bi uskoro trebalo da bude jasno koje su se banke odlučile za ovu nepopularnu praksu.



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