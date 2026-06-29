Vučić je, odgovarajući na pitanje novinara da su tačne tvrdnje pojedinih ekonomskih analitičara da će država dodatno da se zaduži i da će doći do nove inflacije i da li ima razloga da građani strahuju od toga, rekao da naša država uspeva i da spušta cene.

"Nama je inflacija na nivou oko tri odsto i to držimo pod kontrolom, mnogo niže nego u nekim okolnim zemljama i nemam tu posebnih primedbi. Ali uvek moramo da vodimo računa o onima najsiromašnijima koje pogodi i inflacija od tri odsto i zato smo donosili ove mere i zato sam ponosan što smo mogli ovakve mere da donesemo. A verujem da i ovo znači svim građanima, onima koji su i zdravstveno, socijalno i ekonomski u svakom smislu najugroženiji", istakao je Vučić na predstavljanju paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana.

Što se tiče raznih prognoza, kako je rekao, mi stopu javnog duga držimo veoma nisko, na 43,7 odsto BDP-a na današnji dan, piše Tanjug.

"Na računu imamo malo manje od pet milijardi evra, a stopa javnog duga duplo je niža nego što je evropski prosek. Pa onda pogledajte koliko dobru kasu ima država Srbija. Ima i stabilne i veoma visoke devizne rezerve, uključujući i zlatne rezerve, tako da nemamo nikakvih problema. Neki bi voleli da vide probleme polazeći od sebe, jer znaju u njihovo vreme da je sve bilo loše, pa ne razumeju da postoje dobri domaćini koji umeju da čuvaju svoju kasu", naglasio je predsednik Vučić.

Vučić: "Ne moramo da se zadužujemo za paket mera pomoći, u kasi imamo pet milijardi evra"

On je istakao da država neće morati da se zaduži da bi isplatila paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, navodeći da je on vredan 600 miliona evra, što je, kako je naveo, 11 odsto od onoga koliko Srbija ima u državnoj kasi - pet milijardi evra.

Odgovarajući na pitanje novinara da li je novac za to predviđen budžetskom rezervom ili uzimanjem kredita, istakao je da kad god imate stopu rasta koja je visoka, ona daje mogućnosti.

"Mi smo jednokratna davanja činili do sada devet ili deset puta od 2016. godine, možda čak i 11. Kad god bismo imali dobru stopu rasta, kad god bismo imali novca u budžetu, mi bismo za to izdvajali novac. Mi za ovako nešto ne moramo da se zadužujemo, mi imamo pet milijardi, a ovo sveukupno će koštati oko 600 miliona evra. Dakle, to vam je nekih 11 odsto, od onoga što trenutno imamo u državnoj kasi", rekao je Vučić.

On je podsetio da je Srbija po visini plata pretekla Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i dodao da je država to uspela da uradi zahvaljujući tome što je uvek imala MMF uz sebe i što je vodila ozbiljnu fiskalnu politiku,

"Mi ovo iz budžeta isplaćujemo i nemamo nikakav problem, i mi ćemo ostati izrazito nisko zadužena zemlja. To je ono što je veoma važno", istakao je predsednik Vučić.

Uredba o energetski ugroženom kupcu biće produžena i posle 1. oktobra

On je rekao da će Uredba o energetski ugroženom kupcu biti produžena i posle 1. oktobra ove godine.

Vučić je, na predstavljanju paketa novih mera za poboljšanje životnog standarda građana, rekao da će biti izdvojeno dodatnih 28,1 milion evra.

"To su smanjenja računa za struju i gas za 20 do 40 odsto za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, sve one o kojima smo ovde već govorili, plus dodatni popust za penzionere od 1. 000 dinara i borce", naveo je Vučić.

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