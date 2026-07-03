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Poruka novog šefa Federalnih rezervi - želi bolju saradnju sa evropskim kolegama

Vodeći svetski centralni bankari ocenili su na godišnjem forumu Evropske centralne banke (ECB) u portugalskoj Sintri da bi novi predsednik američkih Federalnih rezervi (FED) Kevin Vorš mogao da bude važan partner u očuvanju međunarodne saradnje među centralnim bankama.

Autor:  Stanko Stamenković
03.07.2026.07:30
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Poruka novog šefa Federalnih rezervi - želi bolju saradnju sa evropskim kolegama
Foto: Marian Weyo / Shutterstock.com
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Vorš je na svom prvom međunarodnom nastupu od preuzimanja funkcije poručio da će FED ostati privržen nezavisnosti centralne banke i njenom osnovnom cilju očuvanja stabilnosti cena, nastojeći da otkloni zabrinutost da bi američka monetarna politika mogla da postane podložnija političkim uticajima, preneo je Rojters.

Na panelu sa predsednicom Evropske centralne banke Kristin Lagard i drugim guvernerima, Vorš je istakao značaj međunarodne saradnje i založio se za jednostavniju komunikaciju centralnih banaka sa javnošću, što je bilo u skladu sa glavnom temom ovogodišnjeg skupa posvećenog povratku osnovnim principima monetarne politike, prenosi Tanjug.

Učesnici foruma ocenili su da, uprkos određenim razlikama u pristupima vođenju monetarne politike, postoji visok stepen saglasnosti o ključnim principima rada centralnih banaka, kao i spremnost za nastavak bliske transatlantske saradnje u uslovima pojačane neizvesnosti u globalnoj ekonomiji.

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SAD Evropa Federalne rezerve kevin vorš

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