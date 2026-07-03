Poruka novog šefa Federalnih rezervi - želi bolju saradnju sa evropskim kolegama

Vorš je na svom prvom međunarodnom nastupu od preuzimanja funkcije poručio da će FED ostati privržen nezavisnosti centralne banke i njenom osnovnom cilju očuvanja stabilnosti cena, nastojeći da otkloni zabrinutost da bi američka monetarna politika mogla da postane podložnija političkim uticajima, preneo je Rojters.

Na panelu sa predsednicom Evropske centralne banke Kristin Lagard i drugim guvernerima, Vorš je istakao značaj međunarodne saradnje i založio se za jednostavniju komunikaciju centralnih banaka sa javnošću, što je bilo u skladu sa glavnom temom ovogodišnjeg skupa posvećenog povratku osnovnim principima monetarne politike, prenosi Tanjug.

Učesnici foruma ocenili su da, uprkos određenim razlikama u pristupima vođenju monetarne politike, postoji visok stepen saglasnosti o ključnim principima rada centralnih banaka, kao i spremnost za nastavak bliske transatlantske saradnje u uslovima pojačane neizvesnosti u globalnoj ekonomiji.

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