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Svet

Enormni rast cena u Iranu - na korak do hiperinflacije

Inflacija je u Iranu u dvanaestomesečnom periodu zaključno sa junom iznosila 62 procenta.

 

Autor:  Stanko Stamenković
29.06.2026.07:20
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Enormni rast cena u Iranu - na korak do hiperinflacije
Foto: Unsplash
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To predstavlja povećanje od 4,3 procentna poena u odnosu na prethodni mesec, navodi se u izveštaju koji je u subotu objavio Statistički centar Irana.

Na mesečnom nivou, Indeks potrošačkih cena (CPI) porastao je za 5,9% u izveštajnom mesecu, pre svega zbog skoka cena hrane, pića i duvanskih proizvoda od 6,8%, prenosi Baha, piše b92.

U poređenju sa junom prošle godine, stopa inflacije porasla je za 88,6%, približivši se kritičnom pragu od 90%, što ukazuje na mogućnost ulaska u hiperinflaciju i širu ekonomsku nestabilnost.

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inflacija Iran rat u iranu

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