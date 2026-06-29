Enormni rast cena u Iranu - na korak do hiperinflacije

To predstavlja povećanje od 4,3 procentna poena u odnosu na prethodni mesec, navodi se u izveštaju koji je u subotu objavio Statistički centar Irana.

Na mesečnom nivou, Indeks potrošačkih cena (CPI) porastao je za 5,9% u izveštajnom mesecu, pre svega zbog skoka cena hrane, pića i duvanskih proizvoda od 6,8%, prenosi Baha, piše b92.

U poređenju sa junom prošle godine, stopa inflacije porasla je za 88,6%, približivši se kritičnom pragu od 90%, što ukazuje na mogućnost ulaska u hiperinflaciju i širu ekonomsku nestabilnost.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027: