Udeo loših kredita u Srbiji smanjen je za 0,6 procentnih poena, na dva odsto, dok je njihova ukupna vrednost pala za 11,9 odsto, na oko 700 miliona evra.

Veći pad zabeležila je jedino Crna Gora, gde je vrednost problematičnih zajmova smanjena za 13,2 odsto.

Prema izveštaju, ukupna vrednost problematičnih kredita u regionu CESEE povećana je za 4,5 odsto, na 28,6 milijardi evra, dok je prosečan udeo loših kredita smanjen za 0,09 procentnih poena.

Najveći rast vrednosti loših kredita zabeležila je Slovenija, čak za 53,9 odsto, pre svega zbog restrukturiranja u prerađivačkoj industriji, dok je u Rumuniji rast iznosio 13 odsto. Istovremeno, prosečan stepen pokrivenosti loših kredita rezervacijama u regionu CESEE smanjen je na 62,7 odsto.

Loši krediti sve manji, ali rizici i dalje postoje

Banka ocenjuje da kvalitet kreditnih portfelja ostaje stabilan zahvaljujući niskoj nezaposlenosti i solidnoj likvidnosti dužnika, ali upozorava da rastu rizici zbog slabijeg privrednog rasta, visokih kamatnih stopa i spoljnih ekonomskih šokova.

EBRD upozorava da najveći rizici ostaju u sektoru komercijalnih nekretnina i građevinarstva, dok su mala i srednja preduzeća, posebno izvoznici, izložena geopolitičkim tenzijama i neizvesnosti u međunarodnoj trgovini.

Banka napominje i da potrošačko kreditiranje zahteva pojačan nadzor zbog mogućeg pogoršanja sposobnosti građana da otplaćuju dugove, navodi EBRD na svojoj veb stranici.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.