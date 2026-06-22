"Tema ovogodišnjeg kongresa je globalna ekonomska realnost, vrlo aktuelna tema, jer živimo u jednom periodu u kojem padaju u vodu razne pretpostavke koje su oblikovale svetsku ekonomiju u poslednjih 30 godina. Decenijama kreatori politika i ekonomisti su funkcionisali u okruženju koje je delovalo predvidljivo: dublja integracija, trgovina na sve strane, niže barijere, međuzavisnost koja raste. Danas svet jeste međusobno povezan, ali istovremeno fragmentiran. I ta kontradikcija je u srži raznih izazova sa kojima se suočavamo. I kako ćemo sa time se snalaziti, odrediće da li ćemo biti uspešni ili ne", istakao je Vučić na svečanom otvaranju skupa u Sava centru.

Napomenuo je da, ako danas pogledamo Evropu, ona gradi svoje mehanizme kako bi branila svoju ekonomiju i štitila svoju industriju i IT sektor jer su druge sile, Sjedinjene Države i Kina, dominantne u polju modernih tehnologija, visokotehnološke industrije.

"I Evropa ne može da prati takvu tržišnu trku", rekao je Vučić.

On je kazao da je, kada učestvovao na Svetskom ekonomskom forum u Davosu 2021. godine, slušajući govornike shvatio da ništa u budućnosti neće biti isto.

"Ako pogledate današnji svet, hajde da kažemo Evropska unija je imala zvanično oko 205 barijera u domenu trgovine usluga, danas ih ima 2.900. To je ogromna promena, svet je potpuno drugačiji, ali niko ne može da zaustavi i spreči zemlje koje su brže, koje imaju manje birokratije, koje mogu brzo i bez prepreka efikasno da obavljaju posao i to je jednostavno znak za uzbunu za sve nas u Evropi. Kada kažem Evropa, mislim i na Srbiju. Mi zaostajemo, kaskamo, kaskamo za Kinom, za Sjedinjenim Državama, po raznim pitanjima", rekao je Vučić i istakao da moramo da se promenimo jer će se, ako to ne učinimo, taj jaz produbiti.

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