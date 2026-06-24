Istovremeno, londonski indeks FTSE ojačao je za 0,03 procenta, na 10.430 poena, a pariski CAC za 0,33 procenta, na 8.368 poena.

Frankfurtski DAX je, s druge strane, skliznuo za 0,46 procenata, na 24.780 poena. Azijske berze takođe trguju oprezno. Indeks akcija MSCI Azija-Pacifik porastao je za 0,4 procenta u 9:30, oporavivši deo jučerašnjeg gubitka.

Cene akcija u Japanu pale su za oko 0,9 odsto, dok su u Šangaju, Hong Kongu, Australiji, Indiji i Južnoj Koreji porasle između 0,1 i 3,3 odsto.

Azijske berze pokušavaju da se oporave od jučerašnjeg naglog pada, kada je, na primer, južnokorejski indeks Kospi potonuo za 10 odsto.

Međutim, nema vesti koje bi podržale značajan porast cena akcija, pa se indeksi naizmenično kreću između pozitivne i negativne teritorije.

Oštar pad na Volstritu

I na Volstritu, berzanski indeksi su juče naglo pali, drugi dan zaredom.

Indeks Dau Džons pao je za 0,09 odsto, dok je S&P 500 skliznuo za 1,44 odsto, a Nasdak za 2,21 odsto. Kao i dan ranije, najviše su pale cene akcija u tehnološkom sektoru, u proseku za 3,7 odsto. Akcije proizvođača čipova bile su pod najvećim pritiskom, pa je indeks PHLX za taj sektor potonuo za skoro osam odsto.

Tehnološki sektor, posebno proizvođači čipova, već dugo snažno raste, zahvaljujući euforiji oko razvoja veštačke inteligencije.

Međutim, poslednjih nedelja cene ovih akcija su značajno fluktuirale, jer neki analitičari smatraju da je sektor precenjen, dok drugi smatraju da i dalje postoji prostor za rast cena.

"Neke od vesti u poslednje vreme pokreću pitanja o svim ovim troškovima, ogromnim kapitalnim ulaganjima i povećanim kapacitetima proizvodnje čipova", objašnjava Tomas Martin, portfolio menadžer u kompaniji Globalt, piše tportal.

Investitori su takođe oprezni jer postepeno rastu procene da bi američka centralna banka mogla dva puta ove godine da poveća kamatne stope, prvi put možda već u julu. Inflacija u SAD je dostigla najviši nivo u poslednje tri godine, uglavnom zbog rasta cena energije, i ako se ovaj trend nastavi, Fed će morati da poveća kamatne stope znatno više nego što se ranije očekivalo, možda za 0,50 procentnih poena. Zbog sve većih inflatornih pritisaka, očekuje se da će kamatne stope porasti i kod većine ostalih najvećih centralnih banaka u svetu.

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