"Beograd je danas centar svetske ekonomije. U prisustvu predsednika Aleksandra Vučića u Sava centru je otvoren 21. Svetski kongres ekonomista, jedan od najvažnijih međunarodnih skupova u oblasti ekonomije. Beograd je domaćin događaja koji se nakon skoro 20 godina vratio u Evropu i koji se prvi put održava u Jugoistočnoj Evropi", napisao je Mali na svom Instagram profilu.



Navodi da stručna međunarodna javnost prepoznaje šta je Srbija sve uradila sa svojom ekonomijom i da će biti pravo zadovoljstvo čuti od više od 1.000 učesnika iz celog sveta, uključujući vodeće ekonomiste, naučnike, kreatore javnih politika i dobitnike Nobelove nagrade, kuda ide svetska ekonomija.



Tema kongresa „Suprotstavljene vizije sveta“ otvara ključna pitanja savremenog društva - od globalizacije i nacionalizma do odnosa demokratije i autokratije.



Beograd se ovakvim događajima pozicionira kao mesto intenzivnog globalnog dijaloga, i u tom svetlu želimo da se i nadalje predstavljamo, dodaje Mali.



"Ovakvi skupovi jačaju vezu Srbije i Jugoistočne Evrope sa globalnom akademskom zajednicom, ali su i prilika za unapređenje saradnje sa kreatorima ekonomskih politika širom sveta", napisao je.



Beograd je narednih pet dana mesto gde će se razmenjivati ideje koje oblikuju ekonomsku budućnost, zaključio je.







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