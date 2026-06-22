Kako prenosi protal Times of Malta, to znači da ako neko kupi proizvod od prodavca van EU, moraće da plati dodatnu carinsku taksu od tri evra plus PDV.

Ako kupi tri različita proizvoda, na primer pantalone, suknju i haljinu, oni će se tretirati kao tri različita artikla sa zasebnim tarifnim klasifikacijama i svaki od njih će imati svoju carinsku taksu od tri evra, što znači dodatnih devet evra carine, plus PDV.

Ova odluka je doneta, kako navode mediji, kao odgovor na veliki priliv robe koja u Evropu stiže sa kineskih onlajn platformi poput Sheina, Temua i AliExpressa, ali i sa Amazona, piše Tanjug.

"Ova taksa će takođe biti uključena u ukupan iznos na osnovu kojeg se obračunava PDV. Zbog toga bi kupovina robe male vrednosti iz zemalja van EU mogla postati skuplja, a proces vraćanja robe takođe može biti pogođen", saopštila je Carinska uprava Malte.

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