Promet na Beogradskoj berzi premašio dva miliona dinara

Njihova cena pala je za 0,81 odsto, pa je akcija na zatvaranju vredela 2.080 dinara.

Na drugom mestu među gubitnicima našle su se akcije Metalca iz Gornjeg Milanovca, koje su oslabile za 0,72 odsto i trgovanje završile na nivou od 2.055 dinara po akciji.

Pad je zabeležilo i Dunav osiguranje iz Beograda. Akcije ove osiguravajuće kompanije bile su u minusu od 0,11 odsto, a na kraju trgovanja vredele su po 1.895 dinara.

Najveći promet ostvaren akcijama Aerodroma Nikola Tesla

Najveći promet tokom dana zabeležen je upravo akcijama Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda, kojima se trgovalo u vrednosti od 1.044.000 dinara.

Ukupan promet na Beogradskoj berzi iznosio je 2.125.924 dinara, uz negativan trend i odsustvo dobitnika među kompanijama čijim se akcijama trgovalo.

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