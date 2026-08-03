Gubitak posla mnogima predstavlja veliki udarac, posebno kada se dogodi u zrelijim godinama. Međutim, za Edgara Tanga otkaz sa 50 godina postao je trenutak koji ga je naterao da preispita šta zaista želi od života, piše Business insider.

Nakon što je ostao bez posla u Netfliksu, jednoj od najpoznatijih svetskih kompanija, nije krenuo u potragu za novim kancelarijskim radnim mestom. Umesto toga, odlučio je da započne potpuno novu karijeru kao kreator sadržaja.

Radio u Netfliksu, a onda ostao bez posla

Edgar Tang godinama je radio kao video-montažer u Netfliksu. Bio je deo velikog sistema i posao u toj kompaniji smatrao je važnim delom svoje profesionalne karijere.

Kada je došlo do promena i reorganizacije, dobio je otkaz.

Kako je kasnije ispričao, najteži deo nije bio samo gubitak plate i radnog mesta, već odlazak iz okruženja u kojem je imao dobre kolege i ljude sa kojima je voleo da sarađuje.

Za mnoge zaposlene u velikim kompanijama otkaz predstavlja strah od neizvesnosti, posebno kada se dogodi nakon 50. godine.

Jedan događaj mu je promenio pogled na život

Tangova odluka da ne traži odmah novi posao nije nastala preko noći.

Kada je imao 32 godine, suočio se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom - dijagnostikovan mu je Hočkinov limfom. Nakon lečenja počeo je drugačije da gleda na vreme, posao i životne prioritete.

To iskustvo mu je pokazalo da nijedna karijera nije potpuno sigurna i da ljudi ponekad moraju da prihvate velike promene kako bi pronašli novi pravac.

Umesto nove firme, izabrao internet karijeru

Posle otkaza prijatelji su ga podstakli da svoje iskustvo podeli sa drugima putem interneta.

Počeo je da pravi sadržaje o promeni karijere, životu posle 50. godine, strahu od neuspeha i novim počecima.

Iako mu prelazak iz stabilnog korporativnog posla u svet kreatora sadržaja nije bio jednostavan, smatra da je prvi put počeo da gradi nešto što je potpuno njegovo.

"Ranije sam pomagao kompanijama da pričaju njihove priče. Danas pričam svoju", poručio je.

Mnogi ljudi posle 50. godine menjaju karijeru

Priča Edgara Tanga deo je šireg trenda u kojem sve više ljudi nakon dugogodišnje karijere odlučuje da promeni zanimanje.

Razlozi su različiti - otkaz, nezadovoljstvo poslom, želja za većom slobodom ili potreba da se konačno posvete nečemu što su dugo odlagali.

Stručnjaci često ističu da iskustvo stečeno tokom godina može biti velika prednost kada ljudi započinju novi profesionalni put.

"Otkaz nije kraj, već novi početak"

Danas Tang pokušava da izgradi novu karijeru kroz sadržaje koje objavljuje na internetu.

Njegova priča pokazuje da gubitak posla u 50. godini ne mora automatski da znači kraj profesionalnog života. Za neke ljude upravo takav trenutak može postati prilika da krenu putem koji ranije nisu imali hrabrosti da izaberu.

Posle godina rada za velike kompanije, Edgar Tang sada gradi nešto potpuno drugačije - karijeru zasnovanu na sopstvenom iskustvu.

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