Destinacija koju su svi birali zbog cena sada postaje skuplja - više nije raj za novčanik

Pre samo par godina, Maroko je važio za jednu od najpovoljnijih egzotičnih destinacija za putnike iz Evrope i regiona. Međutim, sada se situacija menja - rast turizma, koji je prošle godine premašio 14 miliona posetilaca, počeo je da podiže cene smeštaja, hrane i letova.

Ipak, uprkos poskupljenjima, Maroko i dalje ostaje znatno pristupačniji od većine evropskih letovališta, što ga čini jednom od najtraženijih destinacija za putnike koji žele egzotiku bez prevelikog troška.

Koliko danas košta put do Maroka?

Cene avio-karata značajno variraju u zavisnosti od rute i sezone:

Iz zapadne Evrope (Španija, Italija, Francuska): 20 - 120 evra povratno uz "low-cost" kompanije i ranu rezervaciju

Sa Balkana (uz presedanja): 150 - 350 evra povratno

U sezoni i last minute periodu: i preko 400 evra

Najpovoljnije opcije i dalje su letovi iz Španije ka Marakešu, Fezu, Kazablanki i Tangieru.

Smeštaj - od 10 evra do luksuza

Maroko i dalje nudi veliki raspon cena:

Hosteli i basic riad smeštaj: 10 - 25 evra po noći

Standardni hoteli: 30 - 70 evra

Tradicionalni riad u turističkim zonama: 50 - 120 evra

Luksuzni hoteli i resorti: 150 evra

Najskuplji smeštaj nalazi se u Marakešu i popularnim obalskim destinacijama poput Agadira i Essaouire.

Hrana koja i dalje ruši evropske cene

Jedan od glavnih razloga popularnosti Maroka ostaje - niska cena hrane:

Ulična hrana: 1 - 3 evra

Lokalni restorani: 3 - 8 evra po obroku

Turistički restorani: 10 - 20 evra

Tradicionalna jela poput tajina i kus-kusa i dalje su dostupna po cenama koje su višestruko niže nego u Evropi.

Životni troškovi na licu mesta

Gradski taksi: 1 - 5 evra

Voz i autobus: 5 - 20 evra

SIM kartica + internet: 2 - 10 evra

Koliko košta sedam dana u Maroku?

Budget varijanta: 300 - 600 evra po osobi

Standard putovanje: 600 - 1000 evra

Luksuz: 1000 evra i više

Iako Maroko više nije „skriveni raj za male pare“, i dalje nudi jedan od najboljih odnosa cene i iskustva na svetu. Cene rastu zbog ogromnog turističkog pritiska, ali zemlja i dalje ostaje atraktivna alternativa skupim evropskim letovalištima.

Stručnjaci očekuju da će trend rasta cena nastaviti i narednih godina, posebno u najpopularnijim turističkim zonama.

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