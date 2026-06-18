Direktorat civilnog vazduhoplovstva ostavio je rok od 30 dana za usklađivanje poslovanja sa važećim propisima i pribavljanje potrebne dokumentacije.

Prema informacijama do kojih su došli drugi mediji, nakon problema sa kompanijom Global Maintenance, Wizz Air je angažovao još jednog pružaoca usluga linijskog održavanja. Ni ta kompanija, prema dostupnim informacijama, nije posedovala potrebno odobrenje za pružanje usluga na teritoriji Srbije, nakon čega je Direktorat civilnog vazduhoplovstva, kako se navodi, suspendovao njenu dozvolu.

Organizovano održavanje iz Mađarske

Zbog nastale situacije, Wizz Air je, kako tvrde drugi mediji, bio primoran da organizuje održavanje sopstvenim kapacitetima i angažuje tehničko osoblje iz Mađarske koje je dolazilo u Beograd radi obavljanja poslova linijskog održavanja.

Prema daljim navodima, o celom slučaju obaveštena je i Evropska agencija za bezbednost vazdušnog saobraćaja (EASA).

Pitanja na konferenciji za medije

Na konferenciji za medije u Beogradu, šef korporativnih komunikacija Wizz Aira Andraš Rado odgovarao je na pitanja o angažovanju partnera za održavanje aviona.

Postavljeno mu je pitanje zbog čega je kompanija angažovala bugarsku kompaniju Global Maintenance, koja prema tvrdnjama iznetim na konferenciji nije posedovala potrebna odobrenja, kao i da li je nakon isteka roka za usklađivanje poslovanja angažovana još jedna firma sa sličnim regulatornim problemima.

Postavljeno je i pitanje da li je strategija kompanije da posluje suprotno propisima koji važe u Srbiji i Evropskoj uniji.

„Mi smo usaglašeni sa propisima. Molim vas nemojte zaboraviti da nas kontroliše EASA, koja je stroga evropska agencija, oni su bili prvi koji bi nam skrenuli pažnju. Nije najbitnije koja kompanija radi sa nama na kojim poslovima, u ovom slučaju na održavanju, već je bitno da je ta kompanija odobrena“, rekao je Rado.

Na dodatno pitanje da li bugarska kompanija Global Maintenance poseduje potrebnu licencu, odgovorio je:

„Mogu da potvrdim da sve kompanije sa kojima sarađujemo, kako u Srbiji, tako i van nje, moraju da imaju odgovarajuću licencu.“

Pitanje o finansijskoj koristi

Tokom konferencije postavljeno je i pitanje da li je angažovanje partnera koji su imali regulatorne probleme bilo motivisano smanjenjem troškova i koliku je eventualnu finansijsku korist kompanija time ostvarila.

„Nisam siguran da sam u potpunosti razumeo pitanje“, rekao je Rado.

Pitanje o odgovornosti

Predstavnicima kompanije postavljeno je i pitanje da li je Wizz Air spreman da snosi odgovornost ukoliko evropske institucije utvrde eventualne nepravilnosti u vezi sa održavanjem aviona.

Na to pitanje tokom konferencije nije dat konkretan odgovor.

Otvorena pitanja o izboru partnera

Pitanja koja su izazvala pažnju javnosti odnose se na regulatorni status pružalaca usluga angažovanih za linijsko održavanje u Srbiji.

Slučaj otvara pitanja odgovornosti za izbor ugovornih partnera i da li su pre njihovog angažovanja sprovedene sve neophodne provere statusa i potrebnih odobrenja. Ukoliko se navodi potvrde, tema bi mogla da preraste iz regulatornog pitanja u širu raspravu o poslovnim procedurama i odgovornosti u oblasti civilnog vazduhoplovstva.

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