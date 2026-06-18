Norveška banka je saopštila da inflacija ostaje iznad ciljanog nivoa već nekoliko godina, dok rast troškova poslovanja nastavlja da utiče na cene, preneo je Trejding ekonomiks.



Guvernerka centralne banke Ida Volden Baše izjavila je da će kreatori monetarne politike pažljivo pratiti ekonomska kretanja i da nije isključeno dodatno povećanje kamata na nekom od narednih zasedanja.



Centralna banka ocenjuje da je privredna aktivnost u Norveškoj blago usporila, ali da je tržište rada i dalje relativno stabilno.



U saopštenju se navodi da značajnu neizvesnost i dalje predstavljaju geopolitičke tenzije na Bliskom istoku i njihov uticaj na globalna energetska tržišta.



Norveška centralna banka podseća da su cene nafte i prirodnog gasa od marta u padu, dok bi eventualno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza moglo dodatno da ublaži spoljne inflatorne pritiske, preneo je Tanjug.



Prema novim projekcijama centralne banke, referentna kamatna stopa mogla bi do kraja godine da poraste na nivo nešto veći od 4,5 odsto, ukoliko inflatorni pritisci ne oslabe očekivanom dinamikom.



Banka procenjuje da će se inflacija postepeno vraćati ka ciljanih dva odsto, ali tek do 2029. godine.



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