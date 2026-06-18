Broj početnih zahteva za naknadu za nezaposlenost u Sjedinjenim Američkim Državama pao je za oko 4.000 u odnosu na prethodnu nedelju, na oko 226.000, objavilo je danas Ministarstvo rada SAD, piše Tanjug.

To je u skladu sa očekivanjima tržišta, a reč je o padu sa četvoromesečnog maksimuma iz prethodne nedelje, kada je broj zahteva bio znatno viši, preneo je Trejding ekonomiks.

U međuvremenu, broj neizmirenih zahteva za nezaposlenost u prethodnoj nedelji porastao je za 24.000, na 1,81 milion.

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