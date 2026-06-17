Američke berze otvorile su današnje trgovanje u zelenom, nakon snažnog pada prethodnog dana, dok investitori pažljivo prate naredni potez američke centralne banke i kretanje cena nafte.
Rast glavnih berzanskih indeksa usledio je u trenutku kada tržišta pokušavaju da procene kakva će biti naredna odluka Federal Reserve System o kamatnim stopama, što bi moglo da utiče na finansijska tržišta širom sveta, piše Tanjug.
Dow Jones ponovo u plusu
Na početku trgovanja, indeks Dow Jones Industrial Average porastao je za više od 247 poena, odnosno oko 0,5 odsto.
Ovaj rast dolazi nakon perioda pojačane volatilnosti na tržištu i predstavlja nastavak pozitivnog trenda, budući da je indeks prethodnih dana dostizao nove rekordne nivoe.
Rast i na S&P 500 i Nasdaq indeksu
Pozitivan sentiment bio je prisutan i na širem tržištu.
- S&P 500 zabeležio je rast od oko 0,2 odsto.
- Nasdaq Composite takođe je bio u plusu oko 0,2 odsto.
Posebnu pažnju investitora privlače tehnološke kompanije, koje su poslednjih godina među najvećim dobitnicima u periodima nižih kamatnih stopa.
Zašto tržišta čekaju FED?
Najveći fokus trenutno je na odluci američke centralne banke o monetarnoj politici.
Kamatne stope direktno utiču na:
- troškove zaduživanja kompanija,
- potrošnju građana,
- kreditno tržište,
- investicije i rast privrede.
Zbog toga svaka poruka iz FED-a može izazvati snažne reakcije na berzama širom sveta.
Cene nafte donele dodatni optimizam
Podršku tržištu dao je i blagi rast cena nafte, koji je ublažio zabrinutost investitora nakon prethodnih oscilacija na energetskom tržištu.
Iako su geopolitičke tenzije i dalje prisutne, investitori trenutno procenjuju da nema neposrednog rizika od većih poremećaja u snabdevanju energentima.
Šta investitori sada prate?
Naredni sati mogli bi biti ključni za smer tržišta. Ukoliko FED signalizira mogućnost smanjenja kamatnih stopa u narednom periodu, akcije bi mogle da dobiju dodatni zamah.
S druge strane, ukoliko centralna banka zadrži oprezan ton zbog inflacije, tržišta bi mogla ponovo da uđu u period povećane nestabilnosti.
Za sada, nakon jučerašnjeg oštrog pada, Volstrit šalje signal oporavka, ali će konačan pravac tržišta u velikoj meri zavisiti od poruka koje stignu iz Vašingtona.
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