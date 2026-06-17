Američke berze otvorile su današnje trgovanje u zelenom, nakon snažnog pada prethodnog dana, dok investitori pažljivo prate naredni potez američke centralne banke i kretanje cena nafte.

Rast glavnih berzanskih indeksa usledio je u trenutku kada tržišta pokušavaju da procene kakva će biti naredna odluka Federal Reserve System o kamatnim stopama, što bi moglo da utiče na finansijska tržišta širom sveta, piše Tanjug.

Dow Jones ponovo u plusu

Na početku trgovanja, indeks Dow Jones Industrial Average porastao je za više od 247 poena, odnosno oko 0,5 odsto.

Ovaj rast dolazi nakon perioda pojačane volatilnosti na tržištu i predstavlja nastavak pozitivnog trenda, budući da je indeks prethodnih dana dostizao nove rekordne nivoe.

Rast i na S&P 500 i Nasdaq indeksu

Pozitivan sentiment bio je prisutan i na širem tržištu.

S&P 500 zabeležio je rast od oko 0,2 odsto.

zabeležio je rast od oko 0,2 odsto. Nasdaq Composite takođe je bio u plusu oko 0,2 odsto.

Posebnu pažnju investitora privlače tehnološke kompanije, koje su poslednjih godina među najvećim dobitnicima u periodima nižih kamatnih stopa.

Zašto tržišta čekaju FED?

Najveći fokus trenutno je na odluci američke centralne banke o monetarnoj politici.

Kamatne stope direktno utiču na:

troškove zaduživanja kompanija,

potrošnju građana,

kreditno tržište,

investicije i rast privrede.

Zbog toga svaka poruka iz FED-a može izazvati snažne reakcije na berzama širom sveta.

Cene nafte donele dodatni optimizam

Podršku tržištu dao je i blagi rast cena nafte, koji je ublažio zabrinutost investitora nakon prethodnih oscilacija na energetskom tržištu.

Iako su geopolitičke tenzije i dalje prisutne, investitori trenutno procenjuju da nema neposrednog rizika od većih poremećaja u snabdevanju energentima.

Šta investitori sada prate?

Naredni sati mogli bi biti ključni za smer tržišta. Ukoliko FED signalizira mogućnost smanjenja kamatnih stopa u narednom periodu, akcije bi mogle da dobiju dodatni zamah.

S druge strane, ukoliko centralna banka zadrži oprezan ton zbog inflacije, tržišta bi mogla ponovo da uđu u period povećane nestabilnosti.

Za sada, nakon jučerašnjeg oštrog pada, Volstrit šalje signal oporavka, ali će konačan pravac tržišta u velikoj meri zavisiti od poruka koje stignu iz Vašingtona.

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