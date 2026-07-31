Dokumentacija se, kako su naveli iz Agencije za privredne registre (APR), može podneti odmah nakon što izveštaj bude javno objavljen kao potpun i računski tačan kreiranjem i dostavlјanjem zahteva "Dokumentacija uz KGFI", a ako su rađene izmene u odnosu na objavlјeni izveštaj, dostavlјanjem zahteva "Korigovani KGFI sa dokumentacijom".

Pravna lica čiji je izveštaj javno objavlјen kao nepotpun i računski netačan, dužna su da istovremeno sa dokumentacijom dostave potpun i računski tačan finansijski izveštaj na koji se ta dokumentacija odnosi i to putem zahteva "KGFI i dokumentacija", piše Tanjug.

Oni koji do 31. jula ne dostave izveštaj, svoju zakonsku obavezu mogu naknadno da izmire istovremenim dostavlјanjem izveštaja i dokumentacije a ukoliko propuste da dostave ove zahteve u zakonskom roku, moći će da ih podnesu najkasnije do kraja 2026. godine, s tim da će im pored osnovne naknade, biti obračunata i naknada za neblagovremeno dostavlјanje, od 3.130 dinara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.