Ovaj iznos deviznih rezervi obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 159,7 odsto i 6,5 meseci uvoza robe i usluga, što je više nego dvostruko iznad standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama, saopšteno je danas iz kabineta guvernera Narodne banke Srbije.



Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveze prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju aprila iznosile su 23.625,5 miliona evra.



U odnosu na kraj marta manje su za 315,0 miliona evra.



Odlivi iz deviznih rezervi realizovani su po osnovu neto razduženja države na ime deviznih kredita i izmirenja drugih deviznih obaveza u ukupnom iznosu od 226,3 miliona evra, kao i po osnovu intervencija Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu u iznosu od 30,0 miliona evra (s tim da je kupovina od 45,0 miliona evra ugovorena krajem aprila, a izvršena/saldirana je, odnosno ima efekat na priliv deviza u maju).



Prilivi u devizne rezerve tokom aprila ostvareni su po osnovu upravljanja deviznim rezervama u iznosu od 52,0 miliona evra, kao i po osnovu donacija, izdvajanja devizne obavezne rezerve banaka i po drugim osnovima u ukupnom neto iznosu od 48,4 miliona evra.



Neto tržišni efekti bili su negativni u iznosu od 173,6 miliona evra, i rezultat su kretanja na međunarodnim tržištima – pre svega slabljenja dolara u odnosu na evro za oko 1,7 odsto, dok je u suprotnom smeru delovalo povećanje cene zlata u dolarima za oko 0,1 odsto.



Rezerve zlata, koje čine deo deviznih rezervi, na kraju aprila su iznosile rekordnih 53.963,0 kilograma i imale su vrednost od 6.857,9 miliona evra, što je činilo 24,4 odsto bruto deviznih rezervi.



Tokom aprila zlatne rezerve povećane su za 225,8 kilograma, kupovinom 18 zlatnih poluga na domaćem tržištu od kompanije SERBIA ZIJIN COPPER.



Vrednost zlatnih rezervi je u aprilu smanjena za 82,9 miliona evra usled delovanja tržišnih faktora (slabljenja dolara u odnosu na evro za 1,7 odsto i povećanja cene zlata u dolarima za 0,1 odsto).



Tokom 2026. godine zlatne rezerve su povećane za oko 1,5 tona, pri čemu je njihova vrednost povećana za 662,2 miliona evra na šta su najveći uticaj imali pozitivni tržišni faktori (po osnovu rasta vrednosti fine unce zlata u dolarima za oko 7,0 odsto, kao i jačanja dolara u odnosu na evro za oko 0,6 odsto na međunarodnom tržištu).



