Ukrajini preti ekonomska kriza kada Evropska unija prepolovi kvotu za uvoz čelika, kažu u Kijevu i dodaju da će ih ove mere koštati milijardu evra godišnje.

Brisel je nedavno objavio da će, počev od 1. jula, smanjiti uvoz čelika za 47 odsto i uvesti carinu od 50 odsto na ostatak uvoza. Francuska, Španija i Poljska su tražile uvođenje ove mere kako bi se odgovorilo na višak proizvodnje u Kini, zbog kojeg je EU već zatvorila niz fabrika i ostala bez desetina hiljada radnih mesta, navodi "Fajnenšel tajms".

"Ovo će ubiti svaku mogućnost da ukrajinske firme isporučuju na tržište EU", izjavio je Aleksander Vodoviz iz kompanije Metinvest, odgovorne za više od pola ukrajinskog izvoza čelika u EU.

Kako bi se povinovala pravilima Svetske trgovinske organizacije, EU mora da primeni kvotu na sve trgovinske partnere, pa i Ukrajinu, uprkos sporazumu u slobodnom protoku robe.

Na pregovorima u Ženevi prošlog meseca, Evropska komisija je predložila Ukrajini da izvozi do 713.000 tona bez carina, naveli su neimenovani zvaničnici. Prošle godine, ukrajinski izvoz u EU je bio 2,65 miliona tona.

Ukrajinski zvaničnici kažu da bi ovo smanjenje od praktično 70 odsto moglo da ih košta milijardu evra izgubljenih prihoda i da predstavlja kršenje sporazuma o bescarinskog trgovini.

Komisija je odgovorila da će Brisel "uzeti u obzir tešku situaciju u Ukrajini" i da će Kijevu ponuditi "posebnu kvotu koja će garantovati nastavak izvoza, mada u manjoj meri nego prethodnih godina".

U međuvremenu, Vodoviz jadikuje kako Ukrajina nema alternativnog kupca, piše RT Balkan.

"Gledamo neka druga tržišta, ali tamo su Rusi, Turci, kod njih je struja deset put jeftinija i ne bombarduju ih svaki dan... Ne vidimo mogućnost da se takmičimo s njima na tom tržištu. Naše tržište je uvek bila Evropa", rekao je on.

