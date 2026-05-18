Islamska Republika želi da naplaćuje najvećim svetskim tehnološkim kompanijama korišćenje podmorskih internet kablova postavljenih ispod Ormuskog moreuza, dok su mediji povezani sa državom neodređeno zapretili da bi saobraćaj mogao biti poremećen ukoliko firme ne budu plaćale. Poslanici u Teheranu prošle nedelje raspravljali su o planu koji bi mogao da pogodi podmorske kablove koji povezuju arapske zemlje sa Evropom i Azijom.

Takse na internet kablove

„Uvešćemo takse na internet kablove“, izjavio je prošle nedelje na mreži X iranski vojni portparol Ebrahim Zolfaghari. Mediji povezani sa Iranskom revolucionarnom gardom naveli su da bi Teheranov plan za izvlačenje prihoda iz moreuza zahtevao da kompanije poput Google, Microsoft, Meta i Amazon poštuju iranske zakone, dok bi kompanije koje upravljaju podmorskim kablovima morale da plaćaju licence za prolazak kablova, a prava na popravke i održavanje bila bi dodeljena isključivo iranskim firmama. Neke od ovih kompanija investirale su u kablove koji prolaze kroz Ormuski moreuz i Persijski zaliv, ali nije jasno da li ti kablovi prolaze kroz iranske teritorijalne vode, piše CNN.

Takođe nije jasno kako bi režim mogao da primora tehnološke gigante da poštuju ove zahteve, pošto im je zbog strogih američkih sankcija zabranjeno da vrše plaćanja Iranu; zbog toga same kompanije možda iranske izjave smatraju više političkim poziranjem nego ozbiljnom politikom.

Bilioni ispod mora

Ipak, mediji povezani sa državom izdali su prikrivene pretnje upozoravajući na moguće oštećenje kablova, što bi moglo uticati na deo od više biliona dolara globalnog prenosa podataka i pogoditi internet povezanost širom sveta. CNN je kontaktirao kompanije pomenute u iranskom izveštaju.

Dok raste strah da bi rat mogao ponovo da izbije nakon povratka američkog predsednika Donalda Trampa iz Kine, Iran sve više signalizira da raspolaže moćnim sredstvima osim vojne sile. Ovaj potez naglašava značaj Ormuskog moreuza koji prevazilazi izvoz energenata, dok Teheran nastoji da svoju geografsku poziciju pretvori u dugoročnu ekonomsku i stratešku moć.

Podmorski kablovi čine okosnicu globalne povezanosti, prenoseći ogromnu većinu svetskog internet i data saobraćaja. Njihovo ugrožavanje pogodilo bi mnogo više od brzine interneta, preteći svemu – od bankarskih sistema, vojnih komunikacija i AI cloud infrastrukture do rada na daljinu, onlajn gejminga i striming servisa.

Iranske pretnje deo su strategije kojom Teheran želi da pokaže svoju kontrolu nad Ormuskim moreuzom i obezbedi opstanak režima, što je ključni cilj Islamske Republike u ovom ratu, rekla je Dina Esfandiary, šefica za Bliski istok u Blumberg Ekonomiksu.

„Cilj je da se globalnoj ekonomiji nametne toliko visok trošak da se niko više ne usudi da napadne Iran“, rekla je ona.

„Lančana digitalna katastrofa“

Nekoliko velikih interkontinentalnih podmorskih kablova prolazi kroz Ormuski moreuz. Zbog dugogodišnjih bezbednosnih rizika povezanih sa Iranom, međunarodni operateri su namerno izbegavali iranske vode i većinu kablova grupisali u uskom pojasu uz omansku stranu prolaza, rekao je Mostafa Ahmed, viši istraživač u istraživačkom centru Habtoor sa sedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji je objavio rad o posledicama velikog napada na podvodnu komunikacionu infrastrukturu u Zalivu. Međutim, dva od tih kablova — Falcon i Gulf Bridge International (GBI) — prolaze kroz iranske teritorijalne vode, rekao je Alan Mauldin, direktor istraživanja u kompaniji TeleGeography, koja se bavi istraživanjem telekomunikacija.

Iran nije eksplicitno rekao da će sabotirati kablove, ali je više puta preko zvaničnika, poslanika i medija povezanih sa državom naglašavao nameru da kazni saveznike Vašingtona u regionu. Deluje da je ovo najnovija tehnika asimetričnog ratovanja koju je režim osmislio za napade na susede.

Naoružan borbenim roniocima, malim podmornicama i podvodnim dronovima, Korpus islamske revolucionarne garde predstavlja rizik za podvodne kablove, rekao je Ahmed, dodajući da bi svaki napad mogao izazvati „digitalnu katastrofu“ koja bi se lančano proširila na više kontinenata.

Iranski susedi sa druge strane Persijskog zaliva mogli bi da pretrpe ozbiljne prekide internet veze, što bi potencijalno pogodilo ključni izvoz nafte i gasa, kao i bankarski sektor. Van regiona, Indija bi mogla da vidi značajan deo svog internet saobraćaja pogođenim, čime bi njena ogromna industrija outsourcinga mogla pretrpeti gubitke od više milijardi dolara, navodi Ahmed.

