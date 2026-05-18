Srbi koji su ove godine već boravili u Grčkoj otkrili su cene girosa za ovu sezonu i na drugim grčkim letovalištima:
Nikiti (Sitonija)
Giros pita: 5.30 evra
Giros porcija: 12.00 evra
Sendvič: od 4.00 evra
Hanioti
Giros pita (mali): 5.00 evra
Giros porcija (veća): 10.00 evra
Atina
Giros pita: od 3.60 evra
Giros porcija: od 9.00 evra
Neos Marmaras
Giros pita: 5.00 evra
Toroni
Giros pita: 5.00 evra
Krit
Giros pita: 5.00 evra
Polihrono
Giros pita: 4.50 evra
Asprovalta
Giros pita: 4.00 evra
Paralija
Giros pita: 4.00 evra
Flogita
Giros porcija: 9.00 evra
Lutraki
Giros pita: 3.80 evra
Stavros
Giros pita: 3.50 evra
Edipsos
Giros pita: 3.50 evra
Jerisos
Giros pita: 3.00 evra
Volos
Giros pita: 2.90 evra
Tokom 2025. godine, cene girosa u Grčkoj su varirale u zavisnosti od letovališta (severna Grčka je tradicionalno bila povoljnija u odnosu na ostrva), ali su se u proseku kretale u sledećim okvirima:
Giros pita (sendvič): Od 3 do 4,50 evra (na ekskluzivnijim destinacijama ili plažama cena je dostizala i do 6 evra), piše Mondo.
Giros porcija (na tanjiru): Od 7 do 10 evra (u zavisnosti od restorana i veličine porcije, ponegde i do 12 evra).
Cene hrane i pića u Grčkoj
Kada je reč o cenama u samoj Grčkoj, drastična poskupljenja ove sezone ipak su izostala. Kako objašnjava Aleksandar Seničić, cene hrane, pića i osnovnih namirnica uglavnom su na nivou prošlog leta, uz tek manja odstupanja kod pojedinih proizvoda.
Slična situacija je i na plažama severne Grčke, gde se u većini slučajeva ležaljke i dalje dobijaju uz jedno ili dva pića, bez dodatnog plaćanja.
Sa druge strane, aranžmani su nešto skuplji nego prošle godine, što je, kako navodi, posledica inflacije, viših cena goriva i većih troškova prevoza i smeštaja. Ipak, rast cena nije drastičan, pa Grčka i dalje ostaje među najtraženijim destinacijama za građane Srbije.
