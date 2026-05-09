Prema saopštenju kineskog Ministarstva trgovine, Peking je izrazio spremnost da ojača saradnju sa Parizom, uključujući podsticanje bilateralnih investicija i obezbeđivanje "fer poslovnog okruženja" za kompanije sa obe strane, preneo je Blumberg.

Zamenik kineskog ministra trgovine Ling Ji sastao se u petak sa generalnim direktorom francuskog trezora Bertranom Dimonom, gde je izneo zabrinutost Pekinga zbog istraga Evropske unije o stranim subvencijama koje pogađaju kineske kompanije.

Ling je takođe kritikovao pojedine evropske regulatorne mere, uključujući Zakon EU o industrijskom ubrzanju i predloge izmena zakona o sajber bezbednosti, navodeći da bi one mogle da predstavljaju trgovinske i investicione prepreke i utiču na globalne lance snabdevanja.

