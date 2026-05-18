Reč je o godišnjoj listi koja već deset godina rangira države prema stepenu sigurnosti za turiste, uzimajući u obzir kriminal, stabilnost i infrastrukturu.



Na vrhu liste nalaze se države koje se generalno smatraju mirnim i sigurnim, ali svaka od njih ima i specifičnosti na koje putnici treba da obrate pažnju.

Holandija

Holandija je ove godine proglašena najsigurnijom destinacijom. Posebno se ističe sigurnost za žene, LGBTQIA+ osobe i turiste različitog porekla. Ipak, u gradovima poput Amsterdama najveći izazov za posetioce su biciklističke staze i gust saobraćaj bicikala.

Australija

Australija je visoko rangirana zbog niske stope kriminala i stabilnog sistema, ali putnici moraju poštovati stroga pravila ulaska u zemlju, posebno kada je reč o hrani i proizvodima. Takođe, treba imati na umu i specifičnu divljinu i životinje koje mogu biti opasne.

Austrija

Austrija se ove godine prvi put našla među vodećim sigurnim destinacijama zahvaljujući stabilnoj političkoj situaciji. Ipak, povremeni protesti u Beču mogu predstavljati rizik na većim okupljanjima.

Island

Island već godinama važi za jednu od najsigurnijih zemalja, ali je ovegodine pao na listi zbog pojačane vulkanske aktivnosti koja povremeno utiče na avio-saobraćaj.





Kanada

Kanada spada među najstabilnije zemlje sveta, sa veoma niskom stopom kriminala i kvalitetnim javnim sistemima. Ipak, u većim gradovima preporučuje se oprez zbog sitnih krađa i bezbednosti vozila.

Novi Zeland

Novi Zeland poznat je po prirodi i miru, ali turistima se savetuje oprez na planinskim i avanturističkim lokacijama koje mogu biti rizične bez vodiča.

Švajcarska

Švajcarska važi za jednu od najuređenijih i najsigurnijih država, gde najveću opasnost predstavljaju prirodne pojave poput lavina i naglih vremenskih promena u Alpima.

Japan

Japan je među zemljama sa najnižom stopom kriminala, ali putnici moraju obratiti pažnju na stroga pravila u vezi sa unošenjem lekova i drugih proizvoda.

Irska

Irska se visoko rangira zbog sigurnosti i stabilnosti, ali turisti koji nisu navikli na vožnju levom stranom puta treba da budu posebno oprezni u saobraćaju, piše Dnevni avaz.



BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:







Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.