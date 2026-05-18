Prema najavama, umanjenje penzije više ne bi bilo trajno, već bi prestajalo kada korisnik napuni 65 godina.

Prema važećem zakonu, penzija se umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju, što u pojedinim slučajevima znači i više od 20 odsto manja primanja tokom čitavog života. Procenjuje se da oko 68.000 ljudi u Srbiji trenutno prima penziju sa ovim „penalima“, piše Dnevnik.

Ukoliko izmene budu usvojene, mnogim penzionerima bi nakon navršene 65. godine penzija bila automatski preračunata na pun iznos. Na primeru prosečne penzije od oko 50.000 dinara, to bi značilo povećanje od 8.000 do 12.000 dinara mesečno.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ranije je potvrdilo da su izmene zakona u pripremi, ali konačni predlog još nije usvojen. Nadležni navode da se traže rešenja koja bi bila socijalno pravedna, ali i finansijski održiva za državni budžet.

Istovremeno, u javnosti se sve češće pominje i mogućnost dodatne pomoći penzionerima sa najnižim primanjima, posebno onima čije su penzije ispod 45.000 dinara.

