Novi Sad je danas ponovo postao mesto susreta domaće i regionalne poljoprivrede. Otvaranje 93. međunarodnog poljoprivrednog sajma, jednog od najznačajnijih događaja u agrarnom kalendaru, okupilo je proizvođače i kompanije koje oblikuju budućnost ovog sektora, a ALTA banka je svojim nastupom još jednom potvrdila poziciju strateškog partnera domaće poljoprivrede. U samom središtu sajamskih dešavanja, ispred Hale 1, nalazi se izložbeni prostor banke, osmišljen kao mesto direktne komunikacije sa klijentima, gde poljoprivrednici mogu da dobiju konkretne informacije i pronađu finansijska rešenja prilagođena savremenim uslovima proizvodnje.

Stabilnost i dugoročno planiranje postali su ključni faktori opstanka u poljoprivredi. Dinamika savremenog tržišta od finansijskog partnera zahteva pouzdanost, kontinuitet i siguran oslonac u svakoj fazi proizvodnje. Upravo na tom principu ALTA banka gradi svoj pristup agrarnom sektoru.

Rezultati koje ALTA banka ostvaruje u sektoru agrara potvrđuju snagu njenog modela saradnje. Konstantan rast plasmana, kontinuirano povećanje broja klijenata i tržišno učešće koje se približava granici od dva odsto pokazuju da su poljoprivrednici prepoznali partnera koji razume njihovo poslovanje i odgovara na potrebe savremene proizvodnje.

Finansijski okvir za investicije i modernizaciju

Temelj tog poverenja je u sveobuhvatnoj ponudi kreiranoj da prati celokupan ciklus proizvodnje. ALTA banka omogućila je kredite za obrtna sredstva i likvidnost, kao i investicione kredite namenjene modernizaciji mehanizacije, kupovini zemljišta i izgradnji objekata. Poseban iskorak predstavljaju kreditni okviri koji omogućavaju dugoročno planiranje i dostupnost sredstava bez dodatnih administrativnih procedura.

Kvalitet ove ponude potvrđuju partnerstva sa ključnim institucijama. Kroz subvencionisane kredite Ministarstva poljoprivrede, programe Garancijskog fonda AP Vojvodine i saradnju sa lokalnim samoupravama, ALTA banka obezbeđuje povoljnije uslove finansiranja. Podrška IPARD projektima kroz izdavanje bankarskih garancija dodatno otvara prostor za korišćenje evropskih sredstava i realizaciju investicija koje podižu konkurentnost domaćih gazdinstava.

Subvencionisani krediti za 2026.godinu: kamate od 0 do 3 %

ALTA banka otpočela je realizaciju programa državnih podsticaja za 2026. godinu odobravanjem prvih subvencionisanih kredita namenjenih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima. Reč je o modelima finansiranja sa kamatnim stopama od 0 do 3 odsto i rokovima otplate do 60 meseci, uz dodatne podsticaje za mlade, žene i gazdinstva u otežanim uslovima rada.

„Poljoprivreda je sektor koji zahteva kontinuitet, razumevanje i prisustvo na terenu. Upravo zato smo i na ovom sajmu, da budemo dostupni, da razgovaramo i da ponudimo konkretna rešenja. Naš pristup je jednostavan: partnerstvo koje traje i podrška koja prati svaki korak proizvodnje, od prve investicije do plasmana“, poručuje Đorđe Radulović, direktor odeljenja za agro biznis ALTA banke.

Pored širokog portfolija proizvoda, ALTA banku izdvaja i produženo radno vreme ekspozitura – radnim danima do 20 časova i subotom do 17 časova, dok u tržnim centrima Delta City i Galerija posluje od 10 do 22 sata. Uz razvijena digitalna rešenja, uključujući onlajn aplikacije za kredite, klijentima je omogućen jednostavan i brz pristup finansijskim uslugama

Fleksibilni modeli otplate prilagođeni sezoni

Program finansiranja obuhvata sve ključne grane proizvodnje, od stočarstva, uključujući nabavku kvalitetnih grla i osiguranje, do ratarstva, voćarstva, vinogradarstva i povrtarstva. Poseban segment odnosi se na ulaganja u savremenu mehanizaciju i opremu, kao i očuvanje likvidnosti gazdinstava kroz finansiranje obrtnih sredstava.

Razumevanje potreba poljoprivrednika ogleda se i u fleksibilnosti – modeli otplate prilagođeni su sezonalnosti prihoda, uz mogućnost grejs perioda i izbora rokova, dok razvijena mreža ekspozitura i ALTA Pay partnera omogućava dostupnost usluga širom Srbije.

Sajam u Novom Sadu i ove godine potvrđuje značaj direktnog dijaloga između finansijskog sektora i proizvođača. U takvom okruženju, ALTA banka nastavlja da gradi svoju ulogu pouzdanog partnera domaćoj poljoprivredi, oslanjajući se na spoj znanja, iskustva i realnih potreba savremenog agrara.