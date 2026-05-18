Ekskluzivni voz "Golden Eagle Luxury Trains" na ruti od Venecije do Istanbula prošao je kroz Sarajevo i Mostar, nudeći putnicima apartmane, restorane i iskustvo zlatnog doba železničkih putovanja.



Luksuzni voz sa privatnim apartmanima, restoranima i barovima, koji podseća na legendarni "Orijent ekspres" i zlatno doba evropskih putovanja železnicama, prošao je ovih dana kroz Sarajevo u okviru ekskluzivne rute "Balkan Explorer", jedne od najskupljih i najluksuznijih železničkih tura u Evropi.



Reč je o 12-dnevnom putovanju od Venecije do Istanbula tokom kojeg putnici prolaze kroz sedam zemalja i obilaze neke od najpoznatijih gradova jugoistočne Evrope.



Voz kompanije "Golden Eagle Luxury Trains" kroz Bosnu i Hercegovinu prolazi sa zaustavljanjima u Sarajevu i Mostaru, dok se u drugim gradovima regiona putnici kratko zadržavaju kako bi obišli znamenitosti.



Kompanija organizuje luksuzna železnička putovanja širom Evrope i Azije, a koncept putovanja zasniva se na spoju nostalgije, komfora i ekskluzivnog turizma.

Kruzer na šinama

Kabine su uređene na nivou hotela s pet zvezdica, poput hotelskih soba ili apartmana. Imaju vlastita kupatila, tuševe, panoramske prozore, internet i prostor za odmor. Restoranski vagoni nude obroke pripremljene na nivou restorana visoke kategorije.



Voz je u Sarajevu bio stacioniran nekoliko sati, dok su putnici obilazili grad.



U vozu ima oko 40 zaposlenih, među kojima je i Stefan Jović iz Srbije, koji već pet godina radi na luksuznim železničkim turama širom Evrope.



"Ovo je kao kruzer, samo ne na vodi, nego na šinama", rekao je Jović.



Navodi da putnici tokom ture ne dolaze samo zbog luksuza nego i zbog iskustva panoramskog putovanja kroz Balkan i Evropu.



"Krenuli smo iz Venecije, preko Trsta i Slovenije, zatim kroz Hrvatsku, Sarajevo i Mostar, pa dalje prema Beogradu, Sofiji i Istanbulu", rekao je, piše Anadolija.



Navodi da su gosti uglavnom Amerikanci, kojima je ovakav način putovanja posebno atraktivan.





"Amerikanci su oduševljeni ovim vozom jer kod njih nema ovakvih železničkih putovanja. Uglavnom koriste avione", kazao je.



Dok razgovaramo, svaki detalj u vozu evocira atmosferu prošlih vremena.



"Podseća na putovanja iz ‘60-ih i ‘70-ih godina, ali je sve novo. Sve odiše nostalgijom i luksuzom. U vozu je sve luksuzno, treba da odiše luksuzom, ali iz prošlih vremena. Ovo je kao Orijent ekspres", rekao je Jović.



Senka Račić iz Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine kazala je da dolazak ovog voza predstavlja značajno priznanje za Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu.



"Ovaj luksuzni voz podseća na hotele na točkovima i vraća nas u vreme zlatnog doba putovanja železnicom", dodala je.



Voz ima osam kola za spavanje sa ukupno 32 kabine, dva restoran-vagona i bar-vagon. Rute se planiraju unapred i odvijaju van redovnog železničkog saobraćaja.



Kapacitet voza je do 80 putnika, a cene potvrđuju ekskluzivnost ovog iskustva. Najjeftinija deluks kabina za dve osobe košta oko 20.100 evra, dok luksuzniji apartmani dostižu i znatno više cene.



