Belex15 je pao za 0,05 odsto, a Belexline je oslabio za 0,03 odsto.

Dobitnika danas nije bilo, a na gubitničkoj listi našla se samo beogradska osiguravajuća kompanija Dunav osiguranje, čije su akcije pale za 0,26 odsto i na kraju trgovanja vredele po 1.905 dinara.

Akcijama Dunav osiguranja iz Beograda danas je najviše i trgovano, a ostvaren je promet od 1.383.070 dinara, dok su se na drugom mestu našle akcije Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda sa prometom od 40.000 dinara.

