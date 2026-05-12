Belex15 je pao za 0,52 odsto, a Belexline za 0,41 odsto. Dobitnika danas nije bilo.

Na gubitničkoj listi našla se samo kompanija "Metalac" iz Gornjeg Milanovca, sa akcijama koje su pale za 3,29 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 2.100 dinara.

Sledi kompanija "Dunav osiguranje" iz Beograda sa padom cene od 0,83 odsto i akcijama koje su vredele 1.910 dinara.

Akcijama "Dunav osiguranje" iz Beograda danas je najviše trgovano i ostvaren je promet od 1,12 miliona dinara, a na drugom mestu bile su akcije kompanije "Metalac" iz Gornjeg Milanovca sa prometom od 178.500 dinara.

