Belex15 je pao za 0,31 odsto, a Belexline za 0,33 odsto.

Na listi dobitnika našla se samo kompanija "Goša FOM" iz Smederevske Palanke sa rastom cene od 6,25 odsto i akcijama koje su vredele 1.700 dinara.

Na gubitničkoj listi našla se kompanija "Energoprojekt" iz Beograda, sa akcijama koje su pale za 9,09 odsto i na kraju zatvaranja vredele po 500 dinara.

Sledi kompanija "Impol seval" iz Sevojna, sa padom cene od 1,59 odsto i akcijama koje su vredele po 6.200 dinara.

Sledi kompanija "Dunav osiguranje" iz Beograda sa padom cene od 0,83 odsto i akcijama koje su vredele 1.910 dinara.

Akcijama "Philip Morris operations" iz Niša danas je najviše trgovano i ostvaren je promet od 1,65 miliona dinara, a na drugom mestu bile su akcije beogradskog "Dunav osiguranja" iz sa prometom od 1,16 miliona dinara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.