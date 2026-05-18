On je na društvenoj mreži Iks naveo da će produženje omogućiti dodatnu fleksibilnost državama koje se suočavaju sa energetskim problemima i da će Vašington po potrebi izdavati i posebne dozvole.



Kako je istakao, cilj mere je stabilizacija globalnog tržišta sirove nafte i obezbeđivanje isporuka zemljama koje su najviše pogođene energetskom krizom.



SAD su prvobitno uvele izuzeće kako bi ublažile poremećaje u snabdevanju i rast cena nafte nakon što je Iran zatvorio Ormuski moreuz tokom sukoba sa SAD i Izraelom.



Rojters navodi da ta mera nije značajnije oborila cenu nafte, ali je pomogla zemljama poput Indije, koja je ranije bila među najvećim kupcima ruske nafte.



Cena sirove nafte tipa Brent danas je porasla za oko 1,5 odsto i dostigla približno 111 dolara po barelu, usled bojazni zbog globalnog snabdevanja.



