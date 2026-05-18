Belex15 je ojačao za 0,15 odsto, dok je Belexline bio u plusu od 0,08 odsto.

Dobitničku listu predvodilo je Preduzeće za puteve Valjevo iz Valjeva, čije su akcije porasle za 6,31 odsto i na kraju trgovanja vredele po 3.200 dinara, a potom slede akcije Messer Tehnogasa iz Beograda, koje su porasle za 1,59 odsto i na kraju trgovanja vredele po 34.614 dinara.

Na listi dobitnika našle su se i akcije Jedinstva iz Sevojna sa rastom od 1,31 odsto na 8.105 dinara, kao i Aerodroma Nikola Tesla iz Beograda, koje su bile u plusu od 0,91 odsto i na kraju trgovanja vredele po 2.000 dinara.

Pad vrednosti od 5,88 odsto doveo je Gošu FOM iz Smederevske Palanke na prvo mesto gubitničke liste i akcije tog preduzeća na kraju trgovanja vredele su po 1.600 dinara.

Na listi gubitnika našle su se i akcije beogradske osiguravajuće kompanije Dunav osiguranje sa padom od 1,84 odsto i vrednošću na zatvaranju od po 1.865 dinara.

Akcijama Messer Tehnogasa iz Beograda danas je najviše trgovano i ostvaren je promet od 5.296.000 dinara, a na drugom mestu bile su akcije Dunav osiguranja iz Beograda sa prometom od 1.238.081 dinara.

