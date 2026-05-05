Ogromni trgovinski suficit Kine, koji je dostigao rekordnih 1,2 biliona dolara u 2025. godini, postao je glavna tačka spoticanja u njenim ekonomskim odnosima sa drugim zemljama.

Kako konkurencija kineskog uvoza sve više pritiska domaću industriju, francuski predsednik Emanuel Makron upozorio je da se Evropa suočava sa "kineskim cunamijem" i pozvao na "ponovno uravnoteženje".

Kreatori politike širom kontinenta izrazili su slične zabrinutosti.

Malo je verovatno da će taj pritisak uskoro popustiti. Kineska ekonomija raste brže od ekonomija njenih trgovinskih partnera, i čak i ako njen suficit tekućeg računa ostane stabilan kao udeo u kineskom BDP-u, njeni bilateralni trgovinski suficiti mogli bi nastaviti da rastu.

Iako se trgovinski suficit Kine često pripisuje njenoj industrijskoj politici i trgovinskim barijerama, ovo objašnjenje je obmanjujuće. Industrijske politike zaista jesu važne na nivou sektora, pri čemu vladine subvencije podstiču izvoz u industrijama kao što su brodogradnja, solarni paneli i električna vozila (EV), ali ovi dobici ne moraju nužno uticati na trgovinski bilans.

Lernerova teorema simetrije, koja kaže da porezi na uvoz imaju iste dugoročne efekte kao i porezi na izvoz, pomaže u objašnjenju ovog obrasca. Izvozne subvencije imaju tendenciju da povećaju i izvoz i uvoz: kako izvozni sektori rastu, one odvlače resurse od industrija koje konkurišu uvozu, koje se zatim smanjuju, što dovodi do veće zavisnosti od uvoza.

Po istoj logici, ograničenja uvoza često smanjuju i uvoz i izvoz.

Drugim rečima, takve mere prvenstveno utiču na sastav trgovine, a ne na njen ukupni bilans. Kinesko iskustvo je udžbenički primer za ovo. Od 2017. godine, vlada aktivno promoviše uvoz kroz inicijative kao što je Međunarodni sajam uvoza u Kini.

Dok većina zemalja koristi programe koje finansiraju poreski obveznici za podsticanje izvoza, malo njih subvencioniše uvoz. Ali uprkos snažnoj političkoj podršci, ovi napori nisu značajno smanjili trgovinski suficit Kine, što je u skladu sa Lernerovim teoremom simetrije.

Da bismo razumeli postojanost trgovinskog suficita Kine, moramo gledati dalje od industrijskih politika. Ključ leži u jazu između nacionalne štednje i investicija, što određuje bilans tekućeg računa.

Kineske investicije su visoke po globalnim standardima, ali je stopa štednje još veća, prelazeći 40 procenata BDP-a. Visoka stopa štednje domaćinstava u Kini je vođena strukturnim faktorima, kao što je neravnoteža polova. Decenije strogih politika planiranja porodice, u kombinaciji sa kulturnom preferencijom za sinove, stvorile su višak muškaraca.

Rezultujuća neravnoteža dovela je do onoga što ja nazivam "motivom konkurentske štednje", jer porodice sa sinovima agresivno štede kako bi poboljšale izglede svoje dece na sve tešnjem tržištu braka. Ovi pritisci se često prelivaju na domaćinstva sa ćerkama i ona bez male dece, povećavajući nacionalnu stopu štednje.

Brojke su jasne: regioni sa većim odnosom muškaraca i žena konstantno pokazuju veće stope štednje domaćinstava, a domaćinstva sa sinovima imaju tendenciju da štede više, posebno tamo gde je neravnoteža polova najizraženija.

Samo ovaj faktor može objasniti i do polovine povećanja stope štednje u Kini od 1990-ih, ali se retko pominje u političkim diskusijama. Strukturni faktor koji stoji iza visoke stope korporativne štednje u Kini je finansijska nerazvijenost.

Finansijski sistem zemlje dugo je favorizovao državna preduzeća, dok su privatne kompanije, koje su često produktivnije, imale ograničen pristup kreditima. Kao rezultat toga, mnoge kompanije moraju da se oslanjaju na zadržanu dobit za finansiranje investicija.

Zajedno, ove sile stvaraju stalni jaz između štednje i investicija, što se u današnjoj globalizovanoj ekonomiji manifestuje kao veliki trgovinski suficit. Nasuprot tome, državna štednja igra ograničenu ulogu jer je godinama negativna i stoga malo doprinosi ukupnom suficitu, piše Poslovni dnevnik.

Društvena potrošnja

Da li bi povećana državna potrošnja, posebno na socijalne programe, mogla da pomogne u smanjenju trgovinskog suficita Kine? Može donekle.

Veća javna potrošnja bi smanjila državnu štednju i smanjila potrebu domaćinstava za preventivnom štednjom (predostrožnom). Međutim, ovaj pristup ima svoja ograničenja. Kineska socijalna potrošnja je već uglavnom u skladu sa potrošnjom drugih zemalja sa srednjim prihodima, a prelazak na model socijalne pomoći sličan onom u Zapadnoj Evropi mogao bi da oslabi podsticaje za rad, inovacije i investicije, usporavajući rast.

Međutim, kratkoročne mere poput monetarnih i fiskalnih stimulansa mogle bi da podstaknu domaću tražnju i uvoz, što bi privremeno smanjilo trgovinski suficit. Ali trajno rešenje zahteva dublje strukturne reforme kako bi se rešila neravnoteža polova i poboljšao pristup finansiranju za kompanije iz privatnog sektora. Iako će ove reforme zahtevati vreme da urode plodom, bez njih će kineski trgovinski suficit sigurno ostati izvor trenja godinama koje dolaze.

