I više od 35 godina nakon ujedinjenja Nemačke, radnici sa punim radnim vremenom na zapadu i dalje zarađuju u proseku oko 17 odsto više bruto nego njihove kolege na istoku,a podatke prenosi nemačka novinska agencija dpa.
Kolike su razlike u platama?
Prema podacima Saveznog statističkog zavoda:
- Prosečna godišnja bruto plata na zapadu u 2025. godini iznosila je oko 55.435 evra
- Na istoku je iznosila oko 46.013 evra
Ove brojke predstavljaju medijan, odnosno srednju vrednost između najnižih i najviših zarada.
Prosečna bruto satnica:
- Zapad: 25,61 evro
- Istok: 21,36 evra
Zašto postoji razlika?
Stručnjaci navode nekoliko razloga:
- u istočnoj Nemačkoj je slabija pokrivenost kolektivnim ugovorima, što često znači niže plate
- na zapadu su kolektivni ugovori češći i plate su u proseku više
- istovremeno, troškovi života i kirije su često niži na istoku Političke reakcije
Poslanik Lijeve stranke Sören Pellmann ocenio je da je ova razlika „ozbiljan neuspeh” i posledica dugogodišnjeg tretiranja istoka kao regiona sa nižim platama.
On je pozvao na:
- povećanje minimalne zarade
- širu primenu kolektivnih ugovora
- da se javni ugovori dodeljuju samo firmama koje ih poštuju
Njegova poruka je da „dok velike kompanije imaju korist od razlika u platama, radnici na istoku i dalje snose posledice”, piše Fenix.
Iako je Nemačka ekonomski ujedinjena već decenijama, razlike u platama između istoka i zapada i dalje su primetne, što pokazuje da ekonomsko ujedinjenje još nije u potpunosti završeno.
BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:
Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.
Komentari (0)