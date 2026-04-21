I više od 35 godina nakon ujedinjenja Nemačke, radnici sa punim radnim vremenom na zapadu i dalje zarađuju u proseku oko 17 odsto više bruto nego njihove kolege na istoku,a podatke prenosi nemačka novinska agencija dpa.

Kolike su razlike u platama?

Prema podacima Saveznog statističkog zavoda:

Prosečna godišnja bruto plata na zapadu u 2025. godini iznosila je oko 55.435 evra





Na istoku je iznosila oko 46.013 evra

Ove brojke predstavljaju medijan, odnosno srednju vrednost između najnižih i najviših zarada.

Prosečna bruto satnica:

Zapad: 25,61 evro





Istok: 21,36 evra

Zašto postoji razlika?

Stručnjaci navode nekoliko razloga:

u istočnoj Nemačkoj je slabija pokrivenost kolektivnim ugovorima, što često znači niže plate





na zapadu su kolektivni ugovori češći i plate su u proseku više





istovremeno, troškovi života i kirije su često niži na istoku Političke reakcije

Poslanik Lijeve stranke Sören Pellmann ocenio je da je ova razlika „ozbiljan neuspeh” i posledica dugogodišnjeg tretiranja istoka kao regiona sa nižim platama.

On je pozvao na:

povećanje minimalne zarade





širu primenu kolektivnih ugovora





da se javni ugovori dodeljuju samo firmama koje ih poštuju

Njegova poruka je da „dok velike kompanije imaju korist od razlika u platama, radnici na istoku i dalje snose posledice”, piše Fenix.

Iako je Nemačka ekonomski ujedinjena već decenijama, razlike u platama između istoka i zapada i dalje su primetne, što pokazuje da ekonomsko ujedinjenje još nije u potpunosti završeno.

