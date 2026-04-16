Sistem za instant plaćanja Narodne banke Srbije omogućava jedan od najsavremenijih načina plaćanja koji trenutno postoji u svetu.

Kako je navedeno u saopštenju, sistem funkcioniše 24 časa, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini, a zahvaljujući njemu građanima i privrednim subjektima pružena je mogućnost da plaćanja izvršavaju lako i brzo, s bilo kog mesta i u bilo koje vreme, odnosno i vikendom, neradnim danima ili noću, a primalac plaćanja ta novčana sredstva dobija za dalje raspolaganje u svega nekoliko sekundi.

Sistem za instant plaćanja Narodne banke Srbije počeo je s radom 22. oktobra 2018. godine, jedan je od prvih sistema te vrste u svetu i od tog datuma funkcioniše izuzetno uspešno, uz visok i stalno rastući broj plaćanja, što pokazuje da su građani i privreda Republike Srbije prepoznali prednosti ovog sistema.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

