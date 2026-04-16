Razlog pre svega treba tražiti u tome što je povećana volatilnost tržišta podigla zaradu od trgovanja akcijama na rekordan nivo, dok su spajanje i akvizicije povećali naknade za investiciono bankarstvo, preneo je Rojters.



Akcije kompanije porasle su za 1,6 odsto u današnjem ranom trgovanju.



Velike transakcije su dominirale, posebno spajanja i akvizicije velikih tehnoloških kompanija, sa 22 posla vredna oko 10 milijardi dolara Svaki je potpisan u tri meseca koja su se završila 31. marta, što je kvartalni rekord Banke Amerike.



Globalna tržišta akcija ušla su u 2026. godinu na uzlaznoj putanji, podstaknuta zamahom na kraju godine od smanjenja kamatnih stopa širom sveta i snažnim korporativnim zaradama, ali je optimizam ubrzo ispario.



Promena monetarne politike Federalnih rezervi, porast strahova od balona vrednovanja veštačke inteligencije i eskalacija učešća Sjedinjenih Američkih Država u tenzijama na Bliskom istoku, potresli su tržišta, prenosi Tanjug.



Volatilnost je intenzivirala rotaciju na tržištima, pri čemu investitori beže od akcija tehnoloških kompanija sa visokim rastom u korist defanzivnih sektora vrednosti. Nestabilna tržišta imaju tendenciju da koriste investicionim bankama, jer trgovački odeljci generišu veće prihode od povećane aktivnosti klijenata.



