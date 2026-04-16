Ministri iz ove dve stranke su dugo vremena pokušavali da dođu do dogovora o konkretnim merama kojima bi se olakšale posledice ovog sukoba, a koje se osećaju širom sveta. Na kraju, održani su intenzivni pregovori tokom prethodnog vikenda, a predstavnici vlasti su uspeli da dođu do dogovora o konkretnim merama.



Lista mera koje uvodi Nemačka



- Nemačka će na privremenoj bazi smanjiti porez na benzin za 17 centi po litru, a ova mera će trajati najmanje dva meseca.



- Firme će moći, na jednokratnoj bazi, da uplate svojim radnicima 1.000 evra bonusa, koji neće biti oporezovan.



- Vladajuća koalicija je najavila da će u narednim nedeljama predstaviti dugoročniji predlog smanjenja poreza za građane sa niskim i srednjim primanjima.



Do leta u parlamentu će biti usvojen predlog sistemske reforme zdravstvenog osiguranja, sa ciljem da se ublaži teret za nemačke poslodavce u svetlu ubrzanog starenja stanovništva, navodi Feniks Magazin.



Koalicija je takođe potvrdila nameru da se u Briselu izbori za dodatno ublažavanje ciljeva emisija za proizvođače automobila, odbacujući predlog Evropske komisije o malim automobilima, kao i predlog da se uvede obaveza kompenzacije za dodatne emisije.



