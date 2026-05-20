Bejli je rekao da povećani troškovi stambenih kredita pokazuju da su investitori promenili očekivanja od izbijanja sukoba, prenosi Rojters.



On je podsetio da je Komitet za monetarnu politiku Banke Engleske u aprilu, većinom glasova 8-1, odlučio da referentnu kamatnu stopu zadrži na postojećem nivou.



Prema njegovim rečima, odgovor centralne banke na energetski šok izazvan ratom zavisiće od trajanja i intenziteta krize, kao i od njenog uticaja na širu ekonomiju.



Bejli je ocenio da su izgledi za privredni rast i tržište rada oslabili, dok rast zarada postepeno usporava.



Dodao je i da tržišna očekivanja u vezi sa cenama energije za sada deluju "prilično benigno", uprkos šteti nanetoj gasnoj infrastrukturi na Bliskom istoku.

