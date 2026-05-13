To predstavlja korak ka njegovom mogućem preuzimanju funkcije predsednika američke centralne banke, prenosi Rojters.



Odluka je usvojena sa 51 glasom "za" i 45 "protiv", a jedan demokratski senator podržao je republikansku većinu.



Senat je istovremeno pokrenuo proceduru potvrde za Vorša kao predsednika Federalnih rezervi, dok mandat aktuelnog guvernera Džerouma Pauela ističe ove nedelje.



Vorš, bivši guverner FED-a i finansijski stručnjak, mogao bi da preuzme centralnu banku u trenutku pojačanih političkih pritisaka administracije američkog predsednika Donalda Trampa da se ubrza proces smanjenja kamatnih stopa, navodi Rojters.



Istovremeno, raste zabrinutost zbog pokušaja uticaja na nezavisnost Federalnih rezervi, uključujući pravne i administrativne poteze koji se odnose na rad institucije.



Vorš je najavio da će, ukoliko preuzme funkciju, sprovesti reorganizaciju monetarne politike i bližu koordinaciju FED-a sa vladom.



Rast cena nafte i inflatorni pritisci dodatno komplikuju odluke o kamatnim stopama, dok tržišta trenutno procenjuju i mogućnost njihovog povećanja do kraja godine.



Prvi sastanak Federalnog komiteta za otvoreno tržište (FOMC) pod mogućim predsedavanjem Vorša zakazan je za sredinu juna.



