"Veliki deo temelja za ovu transakciju postavljen je 2025. godine, a njen uticaj bi mogao da oblikuje pravac razvoja MOL grupe u narednim godinama", navodi se u izveštaju.



U finansijskom delu izveštaja, objavljenom na veb stranici Budimpeštanske berze, navodi se da je čista EBITDA korigovana za efekat zamene troškova (ČS EBITDA) dostigla 1.185,8 milijardi forinti (HUF), odnosno oko 3,02 milijarde evra, što predstavlja rast od šest odsto u odnosu na prethodnu godinu i rezultat iznad planiranih ciljeva, prenosi Tanjug.



EBITDA je iznos profita pre nego što se uračunaju kamate, porez na dobit i amortizacija i koristi se za procenu operativne profitabilnosti kompanije.



Operativni novčani tok MOL grupe porastao je za 19 odsto na 976,8 milijardi HUF, dakle oko 2,49 milijardi evra, dok je odnos neto duga i EBITDA pao na 0,49x, znatno ispod ciljanog nivoa od 1,0x.



Investicioni izdaci za 2025. iznosili su oko 1,47 milijardi evra, što je blagi pad od jedan odsto u odnosu na 2024. godinu, dok su rezultati po segmentima pokazali različitu dinamiku rasta.



Segment prerade i prodaje goriva (Downstream) zabeležio je rast EBITDA od 10 odsto na 1,3 milijarde evra, podržan višim rafinerijskim maržama, dok je sektor potrošačkih usluga porastao za 20 odsto na 830 miliona evra.



Nasuprot tome, u sektoru vađenja nafte je zabeleženo 1,02 milijarde evra uz blagi pad, koji je zabeležen i u transportu, skladištenju i upravljanju prirodnim gasom (Gas Midstream), na 190 miliona evra i uslugama cirkularne ekonomije (Circular Economy Services).



MOL je u 2025. dodatno ojačao prisustvo u segmentu obnovljivih izvora kroz akviziciju solarnih kapaciteta od 304 MWp u Mađarskoj, čime je ukupni solarni kapacitet učetvorostručen.



Paralelno, kompanija nastavlja razvoj projekata zelenog vodonika, postrojenja u Dunavskoj rafineriji kapaciteta 10 MW, kao i nove projekte u Hrvatskoj i Slovačkoj.



Operativno, proizvodnja nafte i gasa porasla je na 94,7 hiljade barela naftnog ekvivalenta dnevno (mboepd), iznad planiranih nivoa, uz rast u Mađarskoj, Kazahstanu i regionu Kurdistana (KRI).



Maloprodajna mreža dostigla je 2.311 stanica, uz širenje koncepta "Freš korner" (Fresh Corner), dok su u toku projekti vezani za rafineriju u Rijeci i diverzifikaciju sirovina, dodaje MOL grupa u izveštaju.



