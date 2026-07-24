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Expo 2027

Ekspo stanovi na poklon - velika nagradna igra počinje uskoro

Počinju pripreme za organizovanje nagradne igre koja će početi na jesen 2026. godine u okviru specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

 

Autor:  Stanko Stamenković
24.07.2026.10:36
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Ekspo stanovi na poklon - velika nagradna igra počinje uskoro
Foto: Siniša Pašalić
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Građani će u nagradnoj igri moći da učestvuju registracijom važeće ulaznice kupljene putem zvaničnih kanala prodaje, i to skeniranjem koda sa ulaznice kroz mobilnu aplikaciju. Dobitnici će biti određivani javnim izvlačenjem, koje će biti organizovano u više termina uz direktan televizijski prenos. Glavne nagrade biće stanovi koji su izgrađeni u okviru Ekspo kompleksa u Surčinu, a u okviru svakog izvlačenja biće dodeljen po jedan stan.

Vlada Republike Srbije donela je odluku o obrazovanju Radne grupe koja će koordinisati pripremu svih pravnih, organizacionih i tehničkih aktivnosti neophodnih za sprovođenje nagradne igre.

Pravila nagradne igre, uslovi za učešće, termini javnih izvlačenja i sve ostale informacije biće blagovremeno predstavljeni javnosti nakon završetka pripremnih aktivnosti.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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Expo nagradna igra EXPO 2027

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