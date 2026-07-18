"Ekspo 2027 nije samo velika međunarodna manifestacija, već i prilika da dodatno razvijamo Srbiju, sve njene delove, ulažemo u infrastrukturu, otvaramo nova radna mesta i predstavljamo svetu sve ono najbolje što naša zemlja ima. Hvala građanima Trstenika što su doprineli sjajnoj atmosferi koju nosi Ekspo karavan", napisao je Mali na Instagramu.

Kako je dodao to je samo početak - Ekspo karavan nastavlja putovanje kroz našu lepu zemlju.

"I svi se radujemo novim susretima i druženjima u gradovima širom naše Srbije", poručio je Mali.

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