CERN postaje učesnik specijalizovane izložbe Ekspo 2027

Ugovor su potpisali ministar unutrašnje i spoljne trgovine u Vladi Republike Srbije i komesar za Ekspo 2027 Beograd Jagoda Lazarević, direktor kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić i komesarka sekcije Evropske organizacije za nuklearna istraživanja za Ekspo 2027 Beograd Ursula Basler.

Lazarević je istakla da je učešće CERN-a veliko priznanje za Srbiju i potvrda značaja specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

„Velika je čast što će jedna tako ugledna i prestižna naučna organizacija biti sa nama naredne godine u Beogradu. Srbiju i CERN povezuju duge i snažne veze koje sežu još do 1954. godine, kada je tadašnja Jugoslavija bila jedna od zemalja osnivača ove organizacije. Danas, kao punopravna članica CERN-a, Srbija ima svoje istraživače, naučnike, inženjere i studente koji ravnopravno učestvuju u najznačajnijim naučnim projektima sveta“, rekla je Lazarević.

Ona je naglasila da će paviljon CERN-a omogućiti milionima posetilaca da na pristupačan način otkriju svet savremene nauke i razumeju koliko su naučna otkrića važna za budućnost čovečanstva.

„Posebno nas raduje što će CERN kroz svoje učešće pokazati da su kreativnost, mašta i igra neodvojivi deo naučnog procesa i da upravo radoznalost predstavlja pokretač najvećih otkrića“, dodala je Lazarević.

Direktor kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd Danilo Jerinić ocenio je da učešće CERN-a predstavlja jedan od najznačajnijih koraka u pripremama za izložbu.

,„Zaista mi je veliko zadovoljstvo što danas potpisujemo Ugovor o učešću sa CERN-om, jednom od najuglednijih naučnih institucija na svetu i simbolom međunarodne saradnje, znanja i inovacija.

Za Ekspo 2027 Beograd ovo je mnogo više od dolaska još jednog učesnika. Prisustvo CERN-a snažna je potvrda da će se naredne godine u Beogradu predstaviti institucije koje oblikuju budućnost čovečanstva“, rekao je Jerinić.

On je podsetio da CERN već više od sedam decenija okuplja najbolje svetske naučnike u zajedničkoj misiji pomeranja granica ljudskog znanja, ali i razvoja tehnologija koje su danas deo svakodnevnog života.

„Ugovor koji smo danas potpisali predstavlja strateški korak i za CERN i za Republiku Srbiju, i za Ekspo 2027. Želimo da nakon izložbe ostavimo trajno nasleđe i inspirišemo što veći broj mladih ljudi da se opredele za nauku, istraživanja i inovacije, jer upravo oni predstavljaju budućnost svakog društva“, poručio je Jerinić.

Komesarka sekcije CERN-a za Ekspo 2027 Beograd Ursula Basler istakla je da je organizaciji koju predstavlja posebno zadovoljstvo što će prvi put učestvovati na jednoj Ekspo izložbi kao zvanični učesnik.

„Za CERN je ovo velika prilika i značajan korak. Tema 'Igra(j) za čovečanstvo' veoma je bliska onome što naučnici svakodnevno rade. U nauci uvek postoji element igre, radoznalosti i istraživanja koji vodi ka novim otkrićima i inovacijama. Upravo to želimo da predstavimo posetiocima kroz naš paviljon“, rekla je Basler.

Ona je dodala da će izložbena postavka CERN-a približiti složene naučne teme širokoj publici i pokazati kako međunarodna saradnja, znanje i zajednički rad doprinose razvoju čovečanstva.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, uz učešće više od 140 zemalja, međunarodnih organizacija i kompanija iz celog sveta. Pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“, izložba će tokom 93 dana okupiti milione posetilaca i predstaviti najinovativnije ideje, dostignuća i rešenja koja oblikuju budućnost.

Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

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