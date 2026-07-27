EUR EUR 117,08 117,43din 117,78
USD USD 102,85 103,16din 103,47
CAD CAD 73,05 73,27din 73,49
AUD AUD 71,76 71,98din 72,19
GBP GBP 136,93 137,34din 137,76
CHF CHF 125,85 126,23din 126,61
KURSNA LISTA

Expo 2027

Vranje na putu igre uz Ekspo karavan

Ekspo karavan nastavio je putovanje kroz Srbiju posetom Vranju, gde je građanima predstavljena specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd, kao i prilika da se kroz program posvećen lokalnim vrednostima i potencijalima predstavi duh ovog kraja. 

Autor:  Nina Stojanović
27.07.2026.09:02
0
Vranje na putu igre uz Ekspo karavan
Foto: Grad Vranje
Kafa 1 evro, doručak 3, dve ležaljke 8 - letovanje koje Srbi sve češće biraju
Unai Huizi Photography/shutterstock.com
 Kafa 1 evro, doručak 3, dve ležaljke 8 - letovanje koje Srbi sve češće biraju
Prethodna vest
Mračno upozorenje - balon puca, od Dubaija do Njujorka
Foto: Billion Photos / Shutterstock.com
 Mračno upozorenje - balon puca, od Dubaija do Njujorka
Sledeća vest

Pod nazivom „Vranje na putu igre“, program je povezao najbolje što Vranje danas ima - mlade muzičare koji nastavljaju tradiciju vranjske trube, lokalnu gastronomiju, uspešne sportske kolektive, talentovane učenike i mlade programere čije ideje pokazuju kako se tradicija i savremene tehnologije mogu uspešno preplitati. Posetioci su imali priliku da se upoznaju i sa razvojnim potencijalima 

Vranjske Banje, jednog od značajnih turističkih centara Srbije.

Ekspo 2027

Prisutnima su se obratili Igor Kovačević, izvršni direktor i direktor Sektora za međunarodne učesnike kompanije „EXPO 2027“ d.o.o. Beograd, i dr Slobodan Milenković, gradonačelnik Vranja.

Obraćajući se medijima, Igor Kovačević ukazao je na značaj predstavljanja Ekspo volonterskog programa u okviru karavana, ističući da svi zainteresovani imaju priliku da se uključe u organizaciju specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd kroz program „Ekspo plejmejkeri“. On je pozvao građane da posete zvaničnu veb prezentaciju Ekspa 2027, upoznaju se sa različitim volonterskim pozicijama i saznaju na koji način mogu da doprinesu dočeku više od četiri miliona posetilaca.

„Igra ovog leta obilazi preko trideset gradova u čitavoj Srbiji. Jako je važno da zajedno nešto novo naučimo o Ekspu, da naučimo sve edukativne elemente koje ćemo imati, da se zabavimo, ali i naučimo nešto novo o određenim inovacijama“, istakao je Kovačević. 

Gradonačelnik Vranja je ukazao da je Vranje izuzetno povezano sa temom specijalizovane izložbe Ekspa 2027 - „Igra(j) za čovečanstvo, sport i muzika za sve“, i kako su igra i muzika upravo stubovi po kojim se Vranje prepoznaje. 

„Vranje je od 2019. godine na Uneskovoj listi kreativnih gradova u oblasti muzike, te ćemo se truditi da to predstavimo i u paviljonu Srpske kuće, koji će biti upravo deo programa specijalizovane izložbe“, naglasio je Milenković. 

Ekspo 2027

Poseban segment programa, koji je realizovan uz podršku kompanije Telekom Srbija, platinastog sponzora specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, bio je posvećen inovacijama i savremenim tehnološkim rešenjima koja će oblikovati iskustvo posetilaca tokom izložbe.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“. Očekuje se učešće više od 140 zemalja, međunarodnih organizacija i kompanija, kao i više od četiri miliona posetilaca tokom 93 dana trajanja izložbe, koja će biti prva specijalizovana izložba Ekspo ikada do sada organizovana na prostoru Zapadnog Balkana.


Detaljnije informacije o Ekspo 2027 Beograd mogu se pronaći na LINKU.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Ekspo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici.

 
 

 

karavan Vranje Ekspo Ekspo 2027 Beograd

Povezane vesti

Prvi stanari u EXPO stanovima već u septembru? Jerinić otkrio ko bi mogao da ima prednost pri kupovini
Foto: Ekspo 2027

Prvi stanari u EXPO stanovima već u septembru? Jerinić otkrio ko bi mogao da ima prednost pri kupovini

11:01 | 0
Šta će biti sa 1.500 stanova u Ekspo selu posle 2027? Država planira prodaju po povoljnijim uslovima
Alo

Šta će biti sa 1.500 stanova u Ekspo selu posle 2027? Država planira prodaju po povoljnijim uslovima

10:25 | 39
EKSPO 2027: Od šahovske table do sveta - igra koja povezuje ljude, ideje i kulture
Foto: Siniša Pašalić

EKSPO 2027: Od šahovske table do sveta - igra koja povezuje ljude, ideje i kulture

08:59 | 0
Ekspo karavan stigao u Vrnjačku Banju: Paviljon igre okupio posetioce u srcu najpoznatije srpske banje
Foto: Ekspo 2027

Ekspo karavan stigao u Vrnjačku Banju: Paviljon igre okupio posetioce u srcu najpoznatije srpske banje

14:01 | 0
Odbrojavanje se nastavlja: još 300 dana do Ekspa 2027
Foto: Ekspo 2027

Odbrojavanje se nastavlja: još 300 dana do Ekspa 2027

10:10 | 0
Komentari (0)

Expo 2027

Veliko priznanje za malu opštinu - Bujanovac dočekao Ekspo karavan
Foto: Dragana Udovičić

Veliko priznanje za malu opštinu - Bujanovac dočekao Ekspo karavan

15:28 Expo 2027
Paviljon igre krenuo na put - duh Ekspa 2027 stiže u gradove širom Srbije
Foto: Savo Tufegdžić

Paviljon igre krenuo na put - duh Ekspa 2027 stiže u gradove širom Srbije

12:10 Expo 2027
Ekspo stanovi na poklon - velika nagradna igra počinje uskoro
Foto: Siniša Pašalić

Ekspo stanovi na poklon - velika nagradna igra počinje uskoro

10:36 Expo 2027
Slovačka predstavila koncept paviljona za Ekspo 2027 u Beogradu tokom zvanične posete Srbiji
Foto: Slovakia Travel

Slovačka predstavila koncept paviljona za Ekspo 2027 u Beogradu tokom zvanične posete Srbiji

13:22 Expo 2027
Prvi stanari u EXPO stanovima već u septembru? Jerinić otkrio ko bi mogao da ima prednost pri kupovini
Foto: Ekspo 2027

Prvi stanari u EXPO stanovima već u septembru? Jerinić otkrio ko bi mogao da ima prednost pri kupovini

11:01 Expo 2027
Ekspo 2027 okuplja svet - više od 1.000 kandidata iz inostranstva prijavilo se za volonterski program
Foto: Ekspo 2027

Ekspo 2027 okuplja svet - više od 1.000 kandidata iz inostranstva prijavilo se za volonterski program

16:00 Expo 2027
Šta će biti sa 1.500 stanova u Ekspo selu posle 2027? Država planira prodaju po povoljnijim uslovima
Alo

Šta će biti sa 1.500 stanova u Ekspo selu posle 2027? Država planira prodaju po povoljnijim uslovima

10:25 Expo 2027
EKSPO 2027: Od šahovske table do sveta - igra koja povezuje ljude, ideje i kulture
Foto: Siniša Pašalić

EKSPO 2027: Od šahovske table do sveta - igra koja povezuje ljude, ideje i kulture

08:59 Expo 2027
Ekspo karavan stigao u Vrnjačku Banju: Paviljon igre okupio posetioce u srcu najpoznatije srpske banje
Foto: Ekspo 2027

Ekspo karavan stigao u Vrnjačku Banju: Paviljon igre okupio posetioce u srcu najpoznatije srpske banje

14:01 Expo 2027
Odbrojavanje se nastavlja: još 300 dana do Ekspa 2027
Foto: Ekspo 2027

Odbrojavanje se nastavlja: još 300 dana do Ekspa 2027

10:10 Expo 2027

Najnovije

Najčitanije

9min

Najčešća greška pri kupovini klime - majstor otkrio na šta posebno treba obratiti pažnju 

19min

Bez diplome, sami organizujete radno vreme, a zarada i preko 2.000 evra - posao koji trenutno "cveta" u Srbiji

33min

Veliki plan Amerike - uložiće milijarde u obnovu vojne brodogradnje

43min

Velika promena za vozače - država menja pravila za akcize, gorivo bi moglo da pojeftini

56min

Mogu da vam zatvore prodavnicu i naplate 2 miliona - greška sa hlebom "Sava" skupo se plaća

1D

Najtraženije zanimanje u Srbiji - 1.300 slobodnih radnih mesta

1D

Novac stiže svim građanima - precizno, ko će dobiti 12.000, a ko 18.000 dinara

1D

Penzioneri, uštedite - širom Srbije možete plaćati mnogo jeftinije

1D

Vučić otkrio ko može da dobije više od 50.000 dinara - novac leže 14. septembra

22H

Kilogram sira koji na crnom tržištu košta i do 100 evra - zakonom zabranjen, ali za lokalce je svetinja

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,08 117,43 117,78
USD USD 102,85 103,16 103,47
CAD CAD 73,05 73,27 73,49
AUD AUD 71,76 71,98 72,19
GBP GBP 136,93 137,34 137,76
CHF CHF 125,85 126,23 126,61

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 57.129,00 €
ETH ETH 1.703,04 €
LTC LTC 41,48 €
DOT DOT 0,72 €
BCH BCH 188,61 €
LINK LINK 7,66 €
BNB BNB 502,04 €
XMR XMR 308,20 €
Powered by CoinGecko API