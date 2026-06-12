Češka zvanično potpisala učešće na EXPO 2027

Ugovor je potpisan u EXPO Plejgraundu na Beogradskom sajmu, a potpisnici su bili ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesar za EXPO 2027 Beograd Jagoda Lazarević, direktor EXPO 2027 Beograd Danilo Jerinić i komesar sekcije Češke Republike za EXPO 2027 Krištof Šafer.

Više od 135 zemalja potvrdilo dolazak

Specijalizovana izložba EXPO 2027 biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine pod temom:

„Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“

Interesovanje za učešće nastavlja da raste, a dolazak je do sada potvrdilo više od 135 država iz celog sveta.

Među zemljama koje su potvrdile nastup nalaze se i Sjedinjene Američke Države, koje su prethodnog meseca potpisale ugovor o učešću.

U toku izgradnja EXPO kompleksa

U Surčinu se intenzivno grade EXPO kompleks, Nacionalni stadion i prateća infrastruktura koja obuhvata nove saobraćajnice, železničke veze i stambeno-poslovne sadržaje.

Organizatori su ranije najavili da će za potrebe održavanja izložbe biti angažovano više od 20.000 volontera, a prijave za zainteresovane otvorene su od 15. maja.

EXPO 2027 predstavljaće najveći međunarodni događaj ikada organizovan u Srbiji, a očekuje se dolazak miliona posetilaca iz zemlje i inostranstva tokom 93 dana trajanja manifestacije.

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