U trenutku smrti ostavioca, sva njegova imovina i obaveze prelaze na naslednike. To uključuje i bankarske kredite, neizmirene račune i druga dugovanja.

Prema Zakonu o nasleđivanju, naslednici stupaju u pravni položaj pokojnika, što znači da preuzimaju i njegovu imovinu, ali i eventualne dugove.

Ipak, zakon ovde postavlja jasnu granicu i predviđa ključnu zaštitu: naslednici za dugove odgovaraju isključivo do visine vrednosti onoga što su nasledili. Niko, dakle, ne može biti pravno obavezan da tuđe finansijske minuse pokriva iz sopstvenog džepa. Slikovito rečeno, ukoliko je vrednost nasleđene imovine procenjena na 10.000 evra, a stvarni dugovi ostavioca iznose 20.000 evra, obaveza naslednika prema poveriocima biće ograničena na iznos od tih 10.000 evra.

Kada se ispostavi da su pasiva i dugovi daleko veći od same imovine, naslednicima preostaje mogućnost odricanja od nasledstva. Davanjem negativne nasledne izjave pred sudom ili javnim beležnikom gubi se pravo na imovinu, ali se istovremeno trajno blokira i prenos dugova na naslednika. Pri tome treba imati na umu striktno pravilo da delimično prihvatanje nasledstva ne postoji – zaostavština se ili prihvata u celosti, sa svim plusevima i minusima, ili se u potpunosti odbija.

Dodatnu pravnu kompleksnost u čitavu priču unosi testament. Iako svako ima slobodu da raspolaže svojom imovinom za života, zakon striktno štiti najbliži krug srodnika kroz institut nužnog dela. Deca, supružnik, a pod određenim uslovima i roditelji, imaju pravo na svoj zakonski deo koji im se ne može oduzeti testamentarnom voljom, osim u retkim i zakonom izričito definisanim slučajevima isključenja.

Upravo zbog toga najteži sporovi i nastaju u situacijama kada naslednici nemaju uvid u realno finansijsko stanje preminulog ili kada među članovima porodice postoje nerealna očekivanja. Nedostatak pravovremenih informacija, u kombinaciji sa narušenim porodičnim odnosima i emotivnim nabojem nakon gubitka bliske osobe, redovno pretvara ostavinske postupke u dugotrajne i iscrpljujuće sudske procese. Zato se pre konačnog izjašnjavanja na sudu uvek savetuje detaljna provera svih potencijalnih finansijskih repova koje je ostavilac mogao ostaviti iza sebe.

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