Reč je o modelu Z4, avionu budućnosti koji potpuno napušta klasičan dizajn vazduhoplovstva, piše AS USA.



Za razliku od današnjih putničkih aviona koji se sastoje od uske "cevi“ i priključenih krila, Z4 koristi koncept spojenog trupa i krila (engl. blended-wing-body). U toj aerodinamičnoj strukturi krila i trup čine jednu celinu, što drastično smanjuje otpor vazduha i omogućava da praktično cela površina aviona stvara uzgon — za razliku od standardnih modela gde trup uglavnom predstavlja dodatnu težinu i opterećenje za motore.



Prema navodima iz DžetZira, njihov vodeći projekat Z4 dizajniran je za prevoz oko 250 putnika na srednjim i dugim relacijama. Procene su da će nova konstrukcija smanjiti potrošnju goriva za 30 do 50 odsto u poređenju sa današnjim komercijalnim avionima.







Iako Japan Erlajns još nije otkrio kako će izgledati unutrašnjost kabine i koliko će prostora imati putnici, objavili su prve rendere spoljnog izgleda.



Avion bi trebalo da ima dolet od oko 9.920 kilometara, što je sasvim dovoljno za prekoatlantske i prekookeanske rute, poput onih između Tokija i zapadne obale SAD-a.



"Naša saradnja sa kompanijom DžetZiro na razvoju modela Z4 savršeno se uklapa u našu strategiju održivih inovacija i cilj da do 2050. godine postignemo potpunu neutralnost ugljenika“, poručio je Takao Suzuki, direktor za korporativnu strategiju u Japan Erlajnsu, dodajući da se nadaju da će njihovo operativno iskustvo pomoći u otvaranju nove ere efikasnijeg vazdušnog saobraćaja, prenosi Jutarnji list.



Koncept spojene konstrukcije krila i trupa decenijama je bio izazov za vazduhoplovne inženjere. Iako donosi ogromne uštede u gorivu, ovakvi avioni su prirodno manje stabilni u vazduhu i zahtevaju izuzetno napredne računarske sisteme za upravljanje letom, zbog čega do danas nisu zaživeli u komercijalnoj putničkoj avijaciji, zaključuje AS USA.



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