Svet je službeno krunisao svog prvog bilionera. Eksplozija Maskovog bogatstva potpuno je podelila ljude, inspirišući njegove obožavaoce, oduševljavajući njegove investitore i razbesnivši one koji zahtevaju veće poreze za ultrabogate.

Prvi američki milioneri

Ali iako se sve čini neverovatno iznenadnim, setite se da je Mask pre samo šest godina vredeo manje od 25 milijardi dolara. Pogled u istoriju pokazuje da je ovaj trenutak oduvek bio neizbežan. Amerika maršira prema svom prvom bilioneru još od 1780-ih. Tada je Džon Džejkob Astor stigao u SAD i izgradio je carstvo na krznu, čaju i nekretninama na Menhetnu, verovatno postavši prvi milioner koji je sam stekao bogatstvo. Američka domišljatost ubrzo je proširila klasu milionera, uključujući titane duvana, čelika, bankarstva, pa čak i rashladnih vagona.



Bilo je potrebno više od veka da se od prvog milionera stigne do prvog milijardera, ali do 1918. kada je magazin Forbes anketirao najistaknutije bankare u zemlji, Džon D. Rokfeler je ostvario taj podvig, stekao je bogatstvo od 1,2 milijarde dolara. To je otprilike 29 milijardi dolara u današnjim dolarima.



Da bismo to stavili u perspektivu, ako biste Rokfelerovo bogatstvo podelili podjednako svakom Amerikancu u to vreme, osnivač Forbes, B.C. Forbes, procenio je da bi svako dobio oko 10 dolara, što je u današnjim dolarima oko 240 dolara. Kad biste danas učinili potpuno istu stvar sa Maskovim novcem, svaki Amerikanac bi dobio oko 3.000 dolara.

Sve više bogataša

Henri Ford ubrzo je sledio Rokfelera. Ipak, tokom većeg dela 20. veka, kako se korporativna Amerika razvijala, a porezi na bogate ostali visoki, milijarderi su bili retkost. Nekoliko poznatih lica zaokupilo je maštu. Ekscentrični Hauard Hjuz zaslepljivao je javnost vazduhoplovnim podvizima i holivudskim romansama. Džej Pol Geti stekao je bogatstvo na nafti i postao poznat po svojoj tajnovitosti i štedljivosti. Aristotel Onazis privukao je svetsku pažnju svojim brakom sa Džeki Kenedi 1968. godine.



Broj američkih milijardera iznosio je samo 13 kada je Forbes objavio prvu Forbes 400 listu najbogatijih Amerikanaca 1982. Najbogatija osoba u Sjedinjenim Državama tada je bio brodarski magnat Danijel Ludvig, sa bogatstvom od dve milijarde dolara, odnosno 6,9 milijardi dolara u današnjim dolarima. To je iznos koji bi Ludviga svrstao tek na 214. mesto najbogatijih osoba u Americi danas. Bio bi izjednačen sa suosnivačem Little Caesars Pizza i trojicom naslednika lanca Meijer Superstores.



Ali do tada se procvat milijardera već pretvorio u trku.



Kada je Forbes objavio prvi popis svetskih milijardera 1987. godine, pronašli smo 140 bogataša širom sveta s bogatstvom od 10 cifara, sa ukupno 295 milijardi dolara, uključujući više od 40 Amerikanaca. Broj milijardera se potom udvostručio na 291 u roku od pet godina, a zatim se povećao na gotovo 500 kako je dot-kom balon krajem 1990-ih napumpao bogatstva.

S porastom vrednosti akcija Majkrosofta, Bil Gejts je ostvario niz prekretnica, postavši prva osoba čije je bogatstvo iznosilo 25 milijardi dolara do 1997. Zatim 50 milijardi dolara do 1998. a zatim nakratko 100 milijardi dolara 1999. pre nego što se tržište srušilo.

Uspon Maska do statusa bilionera

Bile su potrebne gotovo dve decenije da neko drugi dosegne 100 milijardi dolara. To je bio Džef Bezos 2017. godine, koji je dosegao tu granicu vek nakon pojave prvog milijardera. Bezosu su potom bile potrebne samo tri godine da udvostruči tu vrednost, postavši prva osoba ikada vredna 200 milijardi dolara usred porasta akcija Amazona 2020. godine.



Sada, uspon Maska čini da te brojke izgledaju gotovo male. Prvi put se pojavio na Forbes godišnjoj listi svetskih milijardera 2012. dve godine nakon što je Teslu izveo na berzu, s procenjenom neto vrednošću od dve milijarde dolara, što ga je svrstalo na 634. mesto na listi. U roku od devet godina, Mask je bio najbogatija osoba na planeti, s bogatstvom od gotovo 190 milijardi dolara u januaru 2021. dok su akcije Tesle porasle za više od 20.000% od njihove inicijalne javne ponude. Krajem 2021. godine Mask je postao prva osoba ikad čija je imovina vredna 300 milijardi dolara.



Mask je proveo nekoliko godina razmenjujući titulu najvećeg bogataša sa Bezosom i francuskim mogulom luksuzne robe Bernarom Arnoom, ali čvrsto drži titulu od juna 2024. Zahvaljujući Teslinoj visokoj ceni i vrtoglavom rastu vrednosti Spejs X-a, Mask je postao prva osoba ikada čija je vrednost imovine procenjena na 400 milijardi dolara u decembru 2024. 500 milijardi dolara u oktobru, 800 milijardi dolara u februaru i konačno bilion dolara 12. juna. Izgledalo je kao da smo svakih nekoliko meseci videli Maska kako ruši novi rekord za koji nismo mislili da ćemo ga ikada videti.

Novi rekordi i put do novih bilionera

Ali nije samo Mask u pitanju. Milijarderi svuda ruše rekorde. U martu je Forbes otkrio da je planeta tokom protekle godine dobijala više od jednog novog milijardera dnevno. Sada u svetu postoji rekordnih više od 3.400 milijardera, što je porast od 50% u odnosu na pre 10 godina. Zajedno vrede 20 biliona dolara, što je porast u odnosu na 7,7 biliona dolara u 2017.



Prvih 19 ljudi na listi sada vredi 100 milijardi dolara ili više. Svaki od njih je barem tri puta bogatiji nego što je Rokfeler bio 1918. čak i nakon prilagođavanja iznosa za inflaciju. Leri Pejdž, druga najbogatija osoba na svetu, vredi procenjenih 291 milijardu dolara. To je onoliko koliko su zajedno vredeli svi svetski milijarderi 1987. Pejdžovo bogatstvo se više nego utrostručilo u tri godine. Njegov suosnivač Gugla, Sergej Brin, gotovo je jednako bogat.

Sport, zabava, AI

Tempo samo nastavlja da ubrzava. Sportske zvezde sada se probijaju na listu milijardera. Tržišta predviđanja beleže ogromne procene vrednosti. Od čipova do četbotova i data centara, čini se da postoji neograničena potražnja za bilo kojim biznisom koji ima bilo kakve veze s veštačkom inteligencijom.



Tejlor Svift je provela godinu i po kao najbogatija milijarderka na svetu koja je sama stekla tu titulu. Sve dok je Lusi Guo iz Skejl AI nije svrgnula s tog mesta. I to je trajalo samo osam meseci dok se Luana Lopez Lara iz Kalšija nije pridružila redovima milijarderki. U međuvremenu, saradnik Guo i suosnivač Skejl AI, Aleksander Vang, postao je najmlađi milijarder koji je samostalno stekao bogatstvo 2024. Zatim se prošlog oktobra pojavio Šejn Kouplend iz Polimarketa. Kouplend je tu titulu zadržao samo dok 22-godišnji suosnivač Merkora, Saurija Midha, nije postao milijarder 20 dana kasnije, piše Forbs.



S obzirom na ovu ludu eksploziju bogatstva, Ilon Mask bi mogao da bude prvi bilioner, ali sigurno neće biti poslednji.



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