Međutim, arhitektonski biro KWK Promes kod kuće Yaw House, završene 2025. godine i smeštene u planinama Beskidi u Poljskoj, krenuo je gotovo obrnutim putem. Umesto da nameću rešenje terenu, dozvolili su da upravo zemljište diktira kako će kuća izgledati – a arhitektura je taj „glas“ poslušala.

Projekat je u početku izgledao sasvim uobičajeno. Prvobitna ideja bila je klasična kuća sa dvovodnim krovom, postavljena paralelno sa okolnim objektima, kakva se prirodno uklapa u planinsko selo. Diskretna, primerena okruženju, ali verovatno i pomalo neupadljiva. Međutim, teren nije dozvoljavao tako jednostavno rešenje. Parcela ima izrazit nagib i, umesto da ga izravnaju ili pokušaju da ga zaobiđu, arhitekta Robert Konječni odlučio je da zarotira čitavu građevinu. Upravo od tog poteza potiče i naziv kuće – yaw je vazduhoplovni termin koji označava rotaciju oko vertikalne ose, piše Yanko design.

Kuća u obliku slova "C"

Okretanjem dvovodnog krova kuća je dobila novu orijentaciju, usmerenu ka suncu i pogledima na dolinu, a rezultat je bio potpuno drugačiji objekat od prvobitno zamišljenog. Nastala je kuća u obliku slova C koja se ne nameće pejzažu, već se doslovno uvlači u padinu. Jedan njen ugao jedva dodiruje tlo, dok ostatak konstrukcije lebdi, oslanja se na teren i prilagođava njegovim konturama. Linija krova postepeno se odvaja od brda i gotovo neprimetno prelazi u travnjak koji ga prekriva. Trava raste preko krova, pa granica između kuće i planine praktično nestaje – oni postaju jedna celina.

Iz pojedinih uglova čak nije odmah jasno da je u pitanju građevina. Nekome ko želi da njegova kuća bude upečatljiv arhitektonski simbol to bi možda delovalo kao nedostatak, ali za one kojima je važnije da pripadaju mestu nego da njime dominiraju, upravo u tome leži njena najveća vrednost.

Unutrašnjost prati geometriju nastalu rotacijom objekta, zbog čega prostorije imaju zakrivljen, gotovo kružni karakter, što je neuobičajeno za porodične kuće. U prizemlju je raspored organizovan oko onoga što je zaista važno – zelenila, prirodne svetlosti i širokih pogleda na dolinu. Privatni prostori nalaze se u drugim delovima kuće, prirodno odvojeni zahvaljujući načinu na koji je objekat ukopan u padinu. Ne deluje kao da je prvo nacrtan tlocrt pa zatim uređen enterijer, već kao da je čitav raspored otkriven tokom pažljivog čitanja terena.

Izbor materijala dodatno naglašava ovu ideju. Borovo drvo prisutno je u čitavom objektu, dok su ploče od šperploče korišćene i za fasadu i za unutrašnje zidove. Rezultat je topao, iskren i potpuno usklađen sa planinskim okruženjem. Nema hladnog kontrasta mermera i čelika koji bi trebalo da simbolizuje luksuz, niti efektnog izbora materijala osmišljenog isključivo da privuče pažnju na društvenim mrežama. Paleta je dosledna upravo zato što je dosledna i filozofija projekta.

Svaka odluka u gradnji ima svrhu

Poslednjih godina pojavilo se mnogo porodičnih kuća čija arhitektura deluje gotovo teatralno – kao da je spektakl važniji od života u njima. Yaw House predstavlja snažan argument protiv takvog pristupa. Ona donosi hrabre odluke, jer rotirati čitavu kuću kako bi se prilagodila zahtevnom terenu nipošto nije konzervativan potez, ali sve te odluke imaju stvarnu svrhu. Kružni prostori nisu oblikovani da bi izgledali zanimljivo na fotografijama u arhitektonskim časopisima, već zato što ih je nametnula geometrija objekta. Zeleni krov nije pomodna ekološka poruka, već prirodan nastavak pejzaža koji je jednostavno povratio svoju površinu.

Biro KWK Promes već dugo gradi reputaciju upravo na ovakvom načinu razmišljanja. Studio Roberta Konječnog poznat je po tome što svaki projekat prilagođava konkretnim uslovima lokacije, umesto da na teren nameće unapred zamišljenu viziju. Yaw House predstavlja zrelu potvrdu te filozofije – istovremeno tehnički veoma ambicioznu i arhitektonski velikodušnu.

Ono što najduže ostaje u sećanju nakon upoznavanja sa ovim projektom jeste koliko je uzdržanosti potrebno da bi se stvorilo nešto što gotovo nestaje u pejzažu. Kada razmišljamo o ambicioznoj arhitekturi, instinktivno očekujemo spektakl. I jeste, Yaw House je spektakularna – ali samo ako znate gde da gledate. Njena posebnost ne proizlazi iz nametljive forme, već iz pažljivo odmerenih proporcija, promišljene orijentacije i odbijanja da se priroda tretira kao obična scenografija. Ovde planina nije kadar uokviren prozorom. Ona postaje deo same kuće, ugrađena u njen tlocrt. A možda je upravo to najzanimljivije što jedna kuća može da postigne.

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